Covid, kovid ve varyant kelimeleri artık bir marka

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Konuyla ilgili Sosyal Medya Pazarlama Stratejisti Furkan Talay, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘ENTERESAN MARKA BAŞVURULARI VAR’

“İnternetten e-ticaret konusunda çok sayıda kişi öne çıkmak için ilginç adımlar atıyor. Bunlardan bazıları dikkat çekici markalar kullanıyor. Gerçekten çok enteresan marka isimleri var. Örneğin hepimizi aylarca eve kilitleyen Kovid marka olarak onaylanmış. Hatta hem ‘covid’ yazılışı hem de ‘kovid’ yazılışı ile patenti alınmış. Ayrıca ‘varyant’ markası için de başvuru yapılmış.”

‘TÜRKLER ÇOK YARATICI’

Furkan Talay, Türklerin markaları için isim bulmak konusunda çok yaratıcı olduğunu vurgulayarak, “Genelde gündemde ne varsa, hangi konu konuşuluyorsa bunun isim hakkını almak istiyorlar ve bu markalar üzerinden çok ilginç yatırımlar yapıyorlar. Yani Covid, Kovid ya da Varyant kelimelerini artık tişört üreten bir marka ya da çikolata markası olarak görmek mümkün” dedi.