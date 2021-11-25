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Coşkun Çabuk: KKDF’nin kaldırılması leasing hacmini arttırır

#Coşkun Çabuk#Leasing#KKDF
Coşkun Çabuk: KKDF’nin kaldırılması leasing hacmini arttırır

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili, Leasing Sektörü Temsil Kurulu Başkanı ve Halk Leasing Genel Müdürü Coşkun Çabuk 2021 yılının ilk 9 ayında sektörün işlem hacminin yüzde 55 büyüdüğünü açıkladı.

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Sektörle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Çabuk, sektörün en büyük sorunun kaynak maliyetlerine doğrudan yansıyan BSMV, KKDF gibi aracılık maliyetleri olduğunu vurguladı. Çabuk, teşvikli işlemlerde sorumluluğun leasing firmaları üzerinde kalması, leasing şubelerinin bulunmadığı piyasalarda banka şubelerinden yararlanılamaması gibi sorunların halen yüzde 3.7 düzeyinde olan penetrasyon oranlarının yeterince artırılamamasında en büyük etken olduğunu söyledi.

4 MİLYAR DOLARI AŞAR

Sektörün 3. çeyrek sonuçları hakkında bilgi veren Coşkun Çabuk, aktif büyüklüğü açısından FKB çatısı altındaki en büyük sektör olan finansal kiralama sektörünün salgın koşullarına rağmen 2021 yılının ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yeni işlem hacminde yüzde 55, aktif büyüklüğünde yüzde 14, leasing alacaklarında yüzde 11, özkaynaklarda yüzde 20, net karda ise yüzde 27 büyüme kaydettiğini bildirdi. Bu dönemde, takipteki alacakların ise yüzde 9.6 oranında küçüldüğünü belirtti. Sektörde halen 22 şirketin, 116 şube ve 1212 uzman çalışanla 35 binin üzerinde aktif kobi ve kurumsal nitelikli müşteriye hizmet verildiğini belirten Coşkun Çabuk, 2021 yılının ilk 9 ayında sözleşme sayısının yüzde 59 artışla 14.259’a ulaştığını, yıl sonu itibariyle işlem hacminin 4 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

YÜZDE 1 KDV AVANTAJI

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Leasing yoluyla finansman sağlamanın çok sayıda avantajı olduğunu da anlatan Çabuk, “İşletme sermayesini yatırıma ayırmak istemeyen müşterilerimiz her türlü orta ve uzun vadeli yatırımını leasing yani finansal kiralama yoluyla rahatlıkla yapabilirler. Kira ödemeleri istenirse esnek, istenirse sabit tutarlı olan leasing işlemlerinde faiz oranı dönem boyunca sabit kalmakta, satın alma sırasında yüzde 1 KDV avantajından yararlanılmaktadır” dedi. Finansal Kurumlar Birliği nezdinde tutulan Finansal Kiralama Sözleşme kayıt sisteminin finansal kiralama sözleşmelerinin tescili konusunda başarıyla hizmet verdiğini aktaran FKB Başkan Vekili Coşkun Çabuk, katılım, yatırım ve kalkınma bankaları dahil toplam 34 kuruluşun finansal kiralama sözleşmelerini güvenli şekilde tescil ettirdiklerini söyleyerek, tescil sistemi ile artık sözleşmelerin noter marifetiyle düzenlenmesine gerek olmadığını dile getirdi. Çabuk ayrıca, finansal kiralamanın izleyen yıllarda daha fazla ilgi çekeceğini de ifade etti.

SEKTÖR ‘YEŞİL’ FONLARI ÇEKİYOR

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Döviz kurundaki oynaklık, TL faizlerin görece daha cazip kalması nedenleriyle son yıllarda leasing talebinin önemli bir bölümünün Türk Lirası işlemlere yöneldiğini belirten Çabuk, dış kaynak temini sırasında özellikle 3 yıldan kısa vadelerde anapara üzerinden KKDF ödenmek zorunda kalınması nedeniyle sektörün yabancı para fon temini sırasında kaynak maliyetinin bankalara göre yüksek kaldığını; buna rağmen sektör oyuncularının özellikle yeşil temalı fonların yurda getirilmesinde başarı kaydettiğini ifade etti.

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#Coşkun Çabuk#Leasing#KKDF

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