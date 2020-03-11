Coronavirüs havayolu şirketlerine kapasite azaltırdı

ABD'nin önde gelen uluslararası hava yolu firmalarından Delta ve Amerikan Havayolları, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında kapasite azaltmaya gideceklerini açıkladı.



Delta Havayollarından yapılan açıklamada, şirketin finansal pozisyonunu korumak amacıyla maliyet azaltma önlemleri aldığı belirtildi.



Önceliklerinin müşteriler ve çalışanların sağlığıyla güvenliği olduğu vurgulanan açıklamada, talepteki düşüş nedeniyle şirketin sistem kapasitesini 15 puan azaltacağı aktarıldı.



DELTA'DA İŞE ALIMLAR DURDURULACAK



Açıklamada, şirketin uluslararası uçuş kapasitesini yüzde 20-25, iç hat kapasitesini ise yüzde 10-15 aralığında düşüreceği bildirildi.



Talep trendindeki değişimlere göre şirketin planlı kapasitesinde düzenleme yapmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, şirketin sermaye giderlerinde ve gönüllü emeklilik fonunda 500'er milyon dolarlık ertelemeye gideceği ifade edildi.



İşe alımların da durdurulacağı belirtilen açıklamada, çalışanlara gönüllü ücretsiz izin sunulacağı belirtildi.



ASYA, AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA'DAKİ BAZI UÇUŞLARINI ASKIYA ALACAK



Amerikan Havayolları şirketi de Kovid-19 salgını nedeniyle düşen talebe yönelik düzenlemeler yaptıklarını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, yaz mevsimi için uluslararası uçuş kapasitesinin yüzde 10, iç hat uçuşlarının ise nisanda yüzde 7,5 azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Asya, Avrupa ve Güney Amerika'ya olan bazı uçuşlarının askıya alınacağı vurgulandı.



United Havayolları ile JetBlue Havayolları da geçen hafta Kovid-19 salgınıyla düşen talepler doğrultusunda uçuş kapasitelerinde azalmaya gideceklerini duyurmuştu.