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Ekonomi
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Çöp konteyneri satın alınacak

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Çöp konteyneri satın alınacak

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 770 lt sıcak daldırma galvaniz kaplı çöp konteyneri alım ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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