‘Coğrafi veriler elimizde olacak’

Toplantının açılışında konuşan Oktay, “Ülkemizin her bir noktasındaki parsel ve binalara ait verileri, tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açıyoruz. Vatandaşımızın tapuya gittiğinde satın almak istediği evin kat planlarını görebileceği, tarım alanlarını izleyebileceği, akıllı trafik sistemleri ile günlük hayatın akışını değiştirebileceği sistem çalışmaları, meyvelerini vermeye başlamıştır. Bakanlıkların ürettikleri her bir veriyi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile hızla paylaşmaya başladık. Şu ana kadar 669 coğrafi veri katmanından 388’i Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na entegre edildi, paylaşılabilir nitelikte olan 124 katman daha yıl sonuna kadar paylaşılmış olacak.”

3 AY İÇİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 81 ili birer akıllı şehre dönüştürecek projeyi bu ay itibariyle başlattığının altını çizen Oktay, “Akıllı Şehir Ulusal Referans Mimarisi olarak adlandırılan çalışma ile coğrafi bilgi sisteminden faydalanarak Türkiye’nin farklı noktalarında uygulamaya geçecek akıllı şehir teknolojilerinin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olması yönünde yerel yönetimlere rehberlik edeceğiz. 3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda, yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır” dedi.

KUZEY KIBRIS’A 117 MİLYON TL VİRÜS DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesi, koronavirüs salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC kamu maliyesinde ortaya çıkan sorunlar ile Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen son durum ele alındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Oktay, “Koronavirüs şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC’ye 117 milyon lira aktarıyoruz” dedi. Pandemi nedeniyle sınıfta eğitim almanın mümkün olmadığını, uzaktan eğitimin son derece önemli olduğunu kaydeden Oktay, KKTC’deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destek aktaracağız” açıklamasını yaptı.