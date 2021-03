Çocuk Ürünlerini bambaşka bir boyuta taşıyan Isabel Abbey

2008 yılında sektöre dünyanın en iyi çocuk ayakkabı markası Pediped’i Türkiye’ye getirerek giren Fazilet Axelrod vizyoner bir girişimci Türk kadını. 2013 yılında kaliteli oyuncak alanındaki boşluğu görerek bu alanda büyümek isteyen Fazilet Axelrod o tarihten itibaren büyük bir titizlikle seçtiği markaları Türkiye distribütörlüğünü almış. Bu markalar artık bir mağaza çatısı altında toplanacak kadar büyük bir ürün gamına ulaştığında ise kızının adını verdiği Isabel Abbey markasıyla ilk mağazasını Uniq’te açmış.

Isabel Abbey’in mottosu kaliteyi küçük yaştan itibaren ulaşılabilir kılmak. Bu vizyonu en iyi şekilde yansıtabilmek için Fazilet Axelrod düzenli olarak yurtdışındaki oyuncak mağazalarını, özel butikleri ve fuarları gezerek çok özel ithal ürünlerle Türk ailelerini buluşturuyor.

Siz de çocuk mağazalarındaki raflarda sürekli aynı ürünleri görmekten sıkıldıysanız ve gerçekten çocuğunuzun hayal dünyasını genişletecek farklı parçalar arıyorsanız Isabel Abbey’in ürün gamını inceleyebilirsiniz.

HOLLYWOOD STARLARININ TERCİHLERİ IŞIĞINDA OLUŞTURULAN MARKA PORTFÖYÜ

Markanın referansı, Hollywood anneleri. Bu temanın altında ise titiz bir çalışma fikri yatıyor. Bildiğiniz gibi Hollywood yıldızları dünyanın en tanınan kadınları. Ve aslında hiçbirinin çocuklarının kullanacağı kıyafet ve oyuncaklar üzerine uzun uzun düşünmeye vakti yok. Bu nedenle hepsi bu işe özel bir ekip oluşturmayı tercih ediyor. İşte bu ekip, Hollywood yıldızlarının ailelerini en mükemmel yaşam tarzına kavuşturmak için çalışıyor. Isabel Abbey de bu arayış sonunda ulaşılan, çocukların yaşamında gerçekten fark yaratma potansiyeli olan markaları ithal ederek Türk ebeveynlerinin de dünyadaki en iyi markalarla buluşmasını sağlıyor.

Kalite odaklı, en gözde bebek ve çocuk markalarını Türkiye’ye getiren Isabel Abbey, bu sektörde farkını çoktan kanıtlamış durumda. Kanada menşeli Plasmacar markasının dünya çapında ödül alan ürünleri ile başlayan yolculukta trendleri yakından takip ederek ilerleyen Isabel Abbey, şu an yaklaşık 40 farklı çocuk ve bebek markasını kullanıcılarına sunuyor.





ÜRÜN SKALASINDA ÇOCUK GELİŞİMİ SÜRECİNDE İHTİYAÇ DUYULABİLECEK HER TÜRLÜ PARÇA VAR!

Isabel Abbey’in ürün gamı çok geniş. Üstelik sunulan parçalar ebeveynleri bile kendine çekebilecek güzellikte. Oyuncak, tekstil ve aksesuar, eğitici oyun, yaratıcı etkinlikler, dekorasyon, kırtasiye ve scooter kategorileri içerisinde yer alan ürünler tek kelimeyle muazzam.

Kreasyonlarda bir bebeğin doğduğu günden itibaren gelişimini en üst düzeyde desteklemeye yardımcı olacak oyuncaklar ve dekoratif ürünler, renkli ve eğlenceli tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Hem ev içinde hem de bahçede kullanılabilecek oyuncak koleksiyonlarında; gerçeği aratmayan mutfak kurguları, satış ve çalışma tezgâhları, market, pazar ve birbirinden güzel dükkân setleri hem klasik hem de yaratıcı bebek evleri ve çok daha fazlası yer alıyor. Çocukların yaratıcı kimliklerinin küçük yaştan itibaren geliştirmesini katkı sağlayan el işi ve kâğıt çalışmaları, şablonlar, oyun hamurları ve origami setleri ebeveynlerin de çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

Marka, son yıllarda miniklerin hayatında büyük bir yer kaplayan çocuk scooter modellerinin de en iyisine yer vererek ebeveynlerin içini rahatlatıyor. Isabel Abbey, uluslararası güvenlik standartları doğrultusunda geliştirilen ürünleriyle ön plana çıkan Globber markasının Türkiye distribütörü. 2014 yılında Fransa’da kurulan ve özel patentli, yüksek kaliteli ve ultra güvenlikli scooterlar üreten markanın Explorer 4In1 modeli en çok tercih edilen ürünler arasında. 4 farklı kullanım modu ile 10 aylıktan 5 yaşa kadar çocuklara eşlik edebilen scooterlar; emniyet kemeri, bebek güvenlik halkası, arka fren özelliği ve ebeveyn direksiyonu ile hem miniklere hem de anne babaları güven veriyor.

ÇOCUKLARI İÇİN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ İSTEYENLER ISABEL ABBEY’DE BULUŞUYOR

Isabel Abbey; her yerde bulunmayan, sıradanlıktan uzak, yaratıcı ruhu ve çocuk gelişimini gerçekten destekleyen ürünler sunuyor. Çocuklarıyla keyifli zaman geçirmek isteyen ve onlara yaşamın her dakikasında özel olduklarını hissettirmeyi arzu eden ebeveynler her zaman Isabel Abbey’i tercih ediyor. Çocukların sağlıkları ve gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak tasarlanan ürünleri uzun süre dayanan ve duruşundan ödün vermeyen malzemelerle bir araya getiren ithal markalar, Isabel Abbey’de sizleri bekliyor.

İLANDIR

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara