Çip krizi durulmuyor!

TÜRKİYE’nin de içerisinde bulunduğu Avrupa otomotiv pazarı, geçtiğimiz seneye göre toparlanma sinyalleri veriyor. Çok zorlu geçen 2020’nin ardından, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamında 2021 Nisan’ında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 226, mayıs ayında ise yüzde 73.7’lik bir büyüme yakalayan Avrupa otomotiv pazarında çip krizinin etkisi sürüyor. Aşılamanın da ciddi ölçüde yaygınlaşması ile birlikte hem sosyal hayatta hem de iş hayatında normale dönülürken, üretimde normalleşme başlamışken yarı iletken çip krizi otomotivin yakasını bırakmadı. Geçtiğimiz haftalarda bazı fabrikalarda belirli modellerin üretimi durduruldu. Avrupalı çip üreticileri tedarike yetişemiyor.

ÜRETİME ARA VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde önce Daimler, Mercedes C Serisi ve GLC gibi modellerin üretildiği Bremen’in yanı sıra Rastatt ve Kecskemet’teki fabrikalarında üretimi kısmi olarak durdururken Volkswagen de Wolfsburg’ta Tiguan, Touran ve Seat Tarraco’nun üretimini gerçekleştirdiği fabrikasında 21-25 Haziran tarihleri ​​arasında beş gün süreyle üretimi durduracağını açıkladı.

TEDARİK SIKINTISI

Bu gelişmelerin ışığında otomotiv sektöründe ortaya çıkan talebin karşılıksız kalması da söz konusu oluyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin kötü geçen 2020’nin ardından bu sene için tahmini yüzde 10’luk bir global pazar büyümesi olarak belirtiliyordu. Beklendiği şekilde sene başından bu yana Avrupa pazarı toparlanmaya sahne olsa da çip krizi ile yaşanan üretim duruşları talebin yüzde yüzünün karşılanmasının önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.

2025’E KADAR 94 MİLYON HAYAL

YÖNETİM danışmanlığı şirketi AlixPartners tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hammadde maliyetlerinin iki katına çıkması ve elektronik çiplerin eksikliği, önümüzdeki yıllarda otomobil endüstrisinin toparlanmasını yavaşlatacak. Bu yıl dünya çapında yaklaşık 83 milyon otomobilin satılması bekleniyor. 2018 yılında ulaşılan 94 milyon otomobil rekoru seviyesine muhtemelen 2025 yılına kadar bir daha ulaşılamayacak. Endüstri uzmanı Jens Haas yaptığı açıklamada, kar marjlarının bu yıl yeniden kriz öncesi seviyeye ulaşması gerektiğini belirtirken, buna karşın araç başına hammadde maliyeti yıllık yüzde 92 artarak 3 bin 600 dolar gibi rekor bir seviyeye ualştığını vurguladı. Önümüzdeki yıl için sadece hafif bir gevşeme beklendiği vurgulanırken, neredeyse tüm önemli hammaddelerin eksikliği nedeniyle “Kriz öncesi seviyeye dönüş henüz görünmüyor” diye konuştu.

‘ÇİP ÜRETİCİLERİ ÜRETİMİ ARTTIRMAYA ÇABALIYOR’

UZAK Doğu’lu üreticilerin yanı sıra Avrupa’da da çip üretimini artırmak için üreticiler büyük çaba sarf ediyor. Yeni üretim tesisleri kurularak bu krizin çözümü bulunmaya çalışılıyor. Haziran ayının ikinci haftasında önde gelen teknoloji ve otomotiv üreticilerinden Bosch, Dresden’de yeni yarı iletken fabrikasını açtığını açıklamıştı. Bu gelişme ile her ne kadar otomotiv sektörüne umut veren bir gelişme olsa da Intel’den gelen açıklama kafaları karıştırdı. Intel Almanya patronu Christin Eisenschmid’e göre, Avrupa sübvansiyonlar olmadan yarı iletken üretiminde Asya ile ciddi şekilde rekabet edemeyeceğini vurguladı. Eisenschmid, “Asya’da üretim, Avrupa’dan yüzde 40 daha ucuz. Bunun çoğu, uzun yıllardır hükümetlerin endüstriyel stratejisinin bir parçası olan sübvansiyonlardan geliyor. Avrupa’da daha fazla yarı iletken üretmek için benzer bir finansman politikası da şart” dedi.

‘PAZAR TAHMİNİ 780 BİNE GERİLEDİ’

Opel’in yenilenen modeli Mokka’nın lansman toplantısında çip krizinin etkilerine değinen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Çip krizi nedeniyle belli lojistik alanlarında tüm otomotiv endüstrisini etkileyen sıkıntılar mevcut. Şu an mayıs ayı sonu itibarıyla 315 bin adetlik bir pazara ulaştık. Esasında normal şartlarda, normal bir pazara baktığımızda yılın ikinci yarsı için şu an öngördüğümüz 450-475 bin bandı. Toplam 780’e gitmek için son derece kabul edilebilir bir bant. Biz burada 850 binlik öngörümüzü 780 bine revize ederken tamamen tedarik ve lojistik dengelerin, Opel için değil tüm sektör özelinde bu dengelerin oturması için sektöre bir zaman tandık. Dördüncü çeyrek itibarıyla şu an öngörememekle birlikte nispeten daha pozitif bir resim ile karşı karşıya olacağımız ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

TESLA AUTOPİLOT’A 30 SORUŞTURMA

ABD oto güvenliği düzenleyicileri yaptıkları açıklamada, 2016’dan bu yana 10 ölümün yer aldığı Tesla kazaları hakkında 30 soruşturma açtıklarını belirtti. Bu soruşturmaların merkezinde ise kazalardan sorumlu olarak Tesla’nın gelişmiş sürücü yardım sistemleri var. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Özel Çarpışma Soruşturmaları programları tarafından incelenen kazalarla ilgili liste yayınladı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun açıklamasında, bazı sürüş görevlerini yapan Autopilot’un 2016’dan beri ABD’deki ölümcül kazalara karışan en az üç Tesla aracıyla çalıştığı belirtildi.

BAMBAŞKA BİR MODEL OLDU

ALMAN üretici Opel, yeni Mokka’yı benzinli motoruyla satışa sundu. Yeni tasarımı, sahip olduğu standart teknolojileriyle öne çıkan yeni Mokka, marka için için birçok ilki temsil ediyor. 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen yeni Mokka, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Mokka’nın elektrikli versiyonu 2022’de Türkiye yollarına çıkacak.

KİŞİYE ÖZEL DEFENDER

KİŞİYE özgü tasarım, donanım ve aksesuarla sıfırdan ve şaseden itibaren Defender üreten VLC Atelier, alışıla gelmiş bir otomobil üreticisi değil; özel tasarıma sahip bir otomobil ve yaşam tarzı olarak sektöre yeni vizyonla giriş yaptı. Land Rover Defender’ı, kişiye özel tasarımlarla sundu.

