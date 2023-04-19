Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar

Güncelleme Tarihi:

#Şangay Otomobil Fuarı#Tesla Model Y#Song L
Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

2023’ün en büyük otomobil fuarı Şangay Otomobil Fuarı’na Çinliler kendi markalarıyla damga vurdu. Yıllarca Avrupa ve ABD’liler için üretim yapan ülke, mühendislik ve teknolojide sınıf atlayan araçlarıyla devlere kafa tuttu. Fuarda Türkiye pazarına giren veya girmeye hazırlanan BYD, Chery, MG ve Geely gibi markalar yeni modellerini tanıttı. Şangay’daki şov, başta batarya olmak üzere birçok araç parçasını uygun fiyata üreten Çinlilerin ek vergilerle durdurul-masının zor olduğunu dünyaya gösterdi.

Haberin Devamı

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar

PANDEMİNİN ardından düzenlenen en geniş katılımlı otomobil fuarı olan 20. Şangay Otomobil Fuarı dün kapılarını açtı. İsmi 2023 yılından itibaren ‘Auto Shangai’ olarak değişecek fuarın bu yılki teması “Otomobil Endüstrisinin Yeni Çağını Kucaklamak” olarak belirlendi. Tam 360 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve 13 büyük salona yayılan fuardaki dokuz salon binek otomobil üreticilerine ayrıldı.

Diğer salonlarda ise otomotiv tedarik ve teknoloji şirketleri yer aldı. Fuara yüzde 90’ı Çinli markalar olmak üzere 1.000’in üzerinde şirket katıldı. Katılımcı sayısı açısından 2023’te dünyanın en büyük otomobil fuarı olan 20. Şangay Otomobil Fuarı’na katılan ev sahibi Çinli markalar, tıpkı belirledikleri temada olduğu gibi otomotiv endüstrisindeki büyük dönüşüme ne kadar hazır ve iddialı girdiklerini gösterdi.

Haberin Devamı

REKABETÇİ MODELLER

Yıllarca başta Avrupa ve ABD olmak üzere farklı ülkelere üretim yapan Çin, mühendislik ve teknoloji alanında geçtiğimiz yıllara kıyasla sınıf atlayan araçlarıyla dünya devlerine bu kez kendi evinde kafa tuttu. FAW, SAIC Group, Changan Automobile, BAIC, GAC gibi birçok Çinli otomobil grubunun yer aldığı fuarda BYD, Geely, Chery ve HiPhi gibi birçok marka yeni modellerini sergiledi. Şangay’daki büyük şov, son iki yılda AB pazarlarında gerçekleştirdiği otomobil ihracatını beş kat artırarak 15.5 milyar dolara çıkaran Çin’in ek vergilerle durdurulmasının zor olduğunun ispatı gibiydi. Modeller hem fiyatlarıyla rekabetçi hem de tasarımlarıyla ‘Avrupalı’ izlenimi verdi. Biz de Chery markasının davetlisi olarak katıldığımız fuarda bu modelleri yakından inceledik.

TEK DEPOYLA 1500 KM GİDEN HİBRİT

GEÇTİĞİMİZ aylarda Türkiye pazarına üç farklı içten yanmalı SUV modeliyle giren Çinli Chery, fuarda birçok yeni araç ve mevcut araçların plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) motora sahip versiyonlarını tanıttı.Türkiye’de 7 ve 8 modelleri bulunan Tiggo serisinin 9’uncusu Şangay’daki büyük şovda görücüye çıktı. Yine Türkiye’de benzinli motorla satılan Omoda 5’in elektrikli versiyonu ilk kez burada sergilendi. TJ-1, Jaecoo 7 ve Arrizo Star’ı da marka ilk kez gösterdi. Fütüristik bir görünüşe sahip Arrizo Star’ın 100 kilometrede 3.8 litre tüketerek 1.500 km yol kat edebileceği belirtildi. Aracın seri üretiminin önümüzdeki yıllarda başlayacağı ve Çin dışındaki pazarlarda da satışa çıkacağı paylaşılan diğer detaylar arasında.

Haberin Devamı

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar

Chery XEED

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar
Chery TJ1

TÜRKİYE’DE SATILAN MODEL Y’YE RAKİP

TÜRKİYE pazarınaALJ Türkiye ile girmeye hazırlanan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, fuarda kısa süre önce Türkiye’de de satışa sunulan Tesla Model Y’ye rakip olacak Song L isimli bir elektrikli otomobil tanıttı.

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar

BYD Song L

2023 yılında satışa sunulacak SUV gövde tipindeki aracın fiyatının ise 43 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. Marka
ayrıca, Destroyer 07 isimli Plug-In Hybrid motora sahip bir Sedan da görücüye çıkardı. Model tek şarjla 121 veya 200 km’ye kadar sadece elektrikle gidebilen versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, markanın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Seagull da 12 bin dolarlık fiyatıyla ilgi topladı.

SIRADIŞI BİR ARAÇ: HIPHI

ÇİNLİ Human Horizons Technology’nin tasarımı, teknolojisi ve sıradışı özellikleriyle dikkat çeken markası HiPhi fuarda üçüncü modeli olan Y’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kapıları, açılır arka tavanı ve araç içi eğlence sistemleriyle adeta yeni bir segment yaratan markanın yeni modeli Çin dışındaki pazarları da dikkate alarak tasarlandı. Aracın çift elektrik motorlu versiyonu 504 beygir güç üretiyor ve 810 km menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar

HiPhi Y

5 DAKİKA ŞARJLA 200 KM

Haberin Devamı

ŞANGAY’da tanıtılıp Avrupa pazarlarına çıkmayan hazırlanan bir diğer marka da Xpeng’in yeni SUV’u G6 oldu. 35 bin 500 dolar seviyelerinden satışa sunulacak model 218 kW ve 460 kW güç üreten iki farklı elektrikli motora sahip olacak. Otomobil 5 dakikalık bir hızlı şarjla 200 km yol kat edebilecek. Tesla gibi oldukça sade iç ve dış tasarıma sahip olan otomobilin 2023 yılı sonundan itibaren yollara çıkması bekleniyor.

Çinli markalar Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı... Bu akın ‘seddi’ aşar
Xpeng G6

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şangay Otomobil Fuarı#Tesla Model Y#Song L

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık