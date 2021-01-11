Çin'in arama motorundan otomobil adımı! Dev şirketle ortaklığını duyurdu

Çin'in internet arama motoru Baidu, akıllı elektrikli araçlar üretmek için Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Group

ile ortak bir şirket kuracak. Baidu yaptığı açıklamada, Geely ile birlikte sürücüsüz araç teknolojisi ve internet bağlantı altlyapısı geliştireceklerini vurguladı.

İki şirket sadece Elon Musk'ın Tesla'sıyla değil, aynı zamanda birkaç Çinli rakiple de rekabet edecek.

Baidu Yöneticisi Robin Li, "Baidu'nun akıllı ulaşım, bağlantılı araçlar ve otonom sürüş konusundaki uzmanlığını Geely'nin lider otomobil ve elektrikli araç üreticisi olarak birleştiren yeni ortaklığın gelecekteki binek araçların yolunu açacağına inanıyoruz" dedi.

ÇİN REKABETTE ÖNDE

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2019 yılına kadar dünya genelinde var olan 7,2 milyon elektrikli otomobilin yüzde 47'si Çin'de yer alıyor.

Veri sağlayıcı S&P Platts, yeni otomobillerin 2025 senesine kadar Çin'de yer alan toplam yeni otomobil satışlarının yüzde 20'sine denk geleceğini ön görüyor.

Baidu ve Geely attıkları adımla, dünya çapında akıllı arabalar geliştirmeye çalışan otomobil üreticileri ve teknoloji devleriyle güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

2017 YILINDA KURMUŞTU

Baidu, esas olarak yapay zeka ile desteklenen teknolojiyi sağlayan ve bir dizi uluslararası ve Çinli otomobil üreticisi ile çalışan otonom sürüş ünitesi Apollo'yu 2017 yılında kurdu.

Geely, Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri ve aynı zamanda Volvo'nun ve Mercedes-Benz'in sahibi Daimler'in hisselerinin de sahibi.