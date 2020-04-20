Çin’de faiz indirimi sonra Asya piyasaları yükseldi

Çin’in merkez Bankası konumundaki Çin Halk Bankası (PBDC), yıllık temel borç verme faiz oranlarını 20 baz puan düşürerek yüzde 3.85 düzeyine, 5 yıllık temel borç verme faiz oranlarını 10 baz puan düşürerek yüzde 4.65 düzeyine düşürdü.

Mevcut ve yeni kredilerin çoğu bu LPR’ler üzerinden hesaplanırken 5 yıllık LPR oranları mortgage kredilerinin fiyatlamalarına da etki ediyor.

Bu gelişme üzerine, Hong Kong Borası Hang Seng Endeksi yüzde 0.15, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.44 yükseldi. Güney Kore’de de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.21 yükseldi.