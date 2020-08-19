Çin ve Tayland’ın bebek ürünlerine ithalat önlemi

Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin ve Tayland menşeli “emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri, süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası” gibi ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edildi. Bu nedenle ürünlerin ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12’si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26’sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.