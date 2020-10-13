Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 171 bin 324 lira 30 kuruş, 4 bilen 1623 lira 90 kuruş, 3 bilen 99 lira 85 kuruş ve 2 bilen 10 lira 45 kuruş kazandı.

BİR TALİHLİYE 304 BİN TL

On Numara’da 10 bilen 1 kişi 304 bin 171 lira 45 kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 4 bin 506 lira 20 kuruş, 8 bilen 276 lira 60 kuruş, 7 bilen 50 lira 70 kuruş, 6 bilen 8 lira 65 kuruş ve hiç bilemeyen 7 lira 20 kuruş kazandı.