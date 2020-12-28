Çikolata doğal antidepresan

Nurtaç Ziyal Afridi Godiva’nın global CEO’su. Godiva’da bu konuma gelen ilk Türk kadın. 11 kişilik yönetim kadrosunun 9’u kadınlardan oluşuyor. NewYork’ta yaşayan Nurtaç Ziyal Afridi’yi yeniyıl öncesinde Türkiye’de yakaladık. Dünyadaki çikolata rekabetini, Godiva’yı ve markanın yeni hedeflerini konuştuk. Afridi, “Türkiye’de özellikle çikolataya batırılmış çilekler ve fondü gibi ikonik lezzetlerimiz tüketicilerin büyük beğenisini kazanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde kafeler kapalı olduğu için online satış ve süpermarket satışları ağırlık kazandı”dedi.

120 ÜLKEDE 300 MARKA

Uzun süredir Yıldız Holding çatısı altında çalışıyorsunuz. İş yaşamınızdaki hangi deneyimler sizin kariyerinizde öne çıkıyor?

2006’da Yıldız Holding’de çalışmaya başladığımda yurtiçi operasyonlar daha yoğundu ama yurt dışında da fabrikalarımız vardı ve birçok ülkeye ihracat yapıyorduk. 2008’de Godiva’nın, 2014’te ise McVitie’s, Carr’s, Jacobs ve BN (United Biscuits) gibi ikonik markaların satın alım süreçlerinde yer aldım. GODIVA’nın alınması bir kilometre taşıydı. Ardından 5 yıl gibi bir süre içinde bu markayı iki kat büyüttük; Ortadoğu ve Asya’da yeni pazarlara girilmesini sağladık, Amerika ve Avrupa’daki yeniden yapılandırma çok önemli adımlardı. Bugün Yıldız Holding, 120’den fazla ülkede 300’ü aşkın markayla güçlü ve global bir Türk şirketi. Biliyorsunuz Godiva, 1926 yılında Draps ailesinin mutfağında başlayan, bugün artık 100 ülkede tüketicilerle buluşan ikonik bir marka. Bu önemli marka mirasının hak ettiği noktaya gelmesinde Yıldız Holding’in payı çok büyük.

DOĞAL ANTİDEPRESAN

Çikolatanın mutlulukla bir ilgisi var. Tüketimi pandemi de arttı mı?



Çikolatanın içindeki bazı bileşenlerin vücutta serotonin dediğimiz nörotransmitter’ları artırdığı biliniyor. Serotonin kendimizi mutlu hissetmemizi sağlıyor. Ayrıca çikolatada doğal antidepresan olarak tanımlanan bileşenler de bulunuyor. Bilimsel araştırmalara göre bunlar âşık olduğumuzda yaşadıklarımıza benzer hisler uyandırıyor.

BELÇİKA SARAYI’NIN ÇİKOLATASI

Şirketin başına gelen ilk Türk kadın CEO’sunuz. Godiva’nın da bir Lady Godiva efsanesi var…

Godiva 1926 yılında Brüksel’de çikolata ustası Pierre Draps tarafından kuruluyor. Markanın ismi, Lady Godiva efsanesinden geliyor. 11. yüzyılda İngiltere’nin Coventry şehrinde geçen bu efsanede, şehrin yöneticisinin eşi olan Lady Godiva halkın üzerindeki vergileri azaltması için eşine ricada bulunuyor. Kocası Lord Leofric, eşinin asla kabul etmeyeceğini düşünerek bir teklif yapıyor: Eşi at sırtında, sadece saçlarına sarınarak Coventry sokaklarını boydan boya geçerse vergileri düşüreceğini söylüyor. Lady Godiva bu şartı yerine getirirken halk da ona saygı göstermek adına evlerine kapanıyor; kimse pencereden sokağa bakmıyor. Çikolatacı Pierre Draps da bu efsaneden ilham Godiva’yı kuruyor.

ABD’DE LİDER OLDU

En büyük operasyon Amerika’da mı?

Amerika pazarına ilk girdiği günden bu yana ‘premium çikolata’ kategorisindeki liderliğini sürdürüyor. Bugün 100’ün üzerinde ülkede kafe konseptli mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Dünya çapında Amerika ve Çin en büyük pazarımız. Türkiye de aynı şekilde önemli. Ana fabrika ABD’nin Reading bölgesinde. Aynı zamanda Türkiye fabrikamızda ve Belçika’da da Godiva ürünleri üretiliyor.

KANADA VE HİNDİSTAN’DA DA BÜYÜYECEĞİZ

2021 hedefleri nedir?

Online ve market kanalları ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. İngiltere ve Avrupa hedefimiz var. Avrupa çikolata pazarının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturur. Ortadoğu, Kanada, Hindistan’da da büyümeyi hedefliyoruz.