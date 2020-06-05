Çiftçiye 400 milyon TL'yi aşan avans desteği

Bakan Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte, 1.5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

1.5 MİLYON DEKAR

Türkşeker tarafından yapılan açıklamada çiftçiye bugüne kadar hububat üretimi için yaklaşık 50 milyon TL avans desteği verildiği bildirildi. Açıklamada,”Pancar çiftçisine daha önce verilen 350 milyon TL küspe bedeli ve avans desteği ile beraber çiftçiye yaklaşık 400 milyon TL pandemi sürecinde destek verilmiş oldu. Bu destekten Türkşeker’in bu yıl 1.5 milyon dekar alanda, sözleşmeli tarım yaptığı yaklaşık 50 bin çiftçi yararlandı. Bir asırlık pancar üretimindeki sözleşmeli tarım tecrübesi ile hububat üretimine başlayan Türkşeker, dün itibarıyla arpa üretim sözleşmesi yaptığı çiftçiden 32 bin 900 kilogram arpayı teslim aldı. Böylelikle yaklaşık 300 bin ton hububat ve ayçiçeği için sözleşme yapan Türkşeker, ilk teslimatı gerçekleştirmiş oldu” denildi.

SON MAMUL

Türkşeker’in, aldığı ürünleri son mamûl durumuna getirdiği ifade edilen açıklama, şöyle devam etti: “Gerek Tarım Kredi Marketleri, gerekse diğer marketler üzerinden vatandaşa ulaştırılmasını sağlayarak, gıda ürünleri ile ilgili yapılan tağşişin önüne geçilmesi sürecinde aktif rol alacak. Türkşeker bu konudaki yol haritasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile daha detaylı bir şekilde paylaşacak.”