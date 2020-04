Çiftçilere corona virüs uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler ve tarım işletmelerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin broşür hazırlatarak 81 ile dağıttı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, bakanlıkta oluşturulan Bilim Kurulu öncülüğünde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sahada yapılması gereken çalışmalara ilişkin afiş ve broşürler hazırladı. Broşürler, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine, çitçilere ve çiftçi örgütlerine dağıtılmak üzere gönderildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, broşürlerde, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin uyması gereken Kovid-19 tedbirleri yer aldı.



Buna göre, tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi önerildi. İşletmede çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanmalı, uygun giysi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalı.



HER GÜN ATEŞ ÖLÇÜMÜ ÖNERİSİ



Bu süreçte kimseyle tokalaşılmaması gerektiği vurgulanan broşürde yer alan önerilerin bazıları şöyle:



“Tarlada ve işletmede çalışanlar düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmeli, her gün ateşleri ölçülmeli. Hastalık belirtisi gösterenler derhal karantinaya alınmalı ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanmalı. Mevsimlik işçileri, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık taramasından geçirilmeli, konaklayacaklar yerler dezenfekte edilmeli. Çalışanların yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu gibi eşyaları ortak kullanılmamalı. Servis araçları ile diğer tarımsal makineler, özellikle ortak kullanımdaki tüm araç-gereç ve aletler belirli aralıklarla dezenfekte edilmeli. İşletmede lavabo, musluk, yemekhane gibi gibi ortak kullanımın yoğun olduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli. İşletme alanına çalışanların kullanması için belirli sıklıkta dezenfektanlar yerleştirilmeli.”



Kapalı alanların sık sık havalandırılması, böyle yerlerde çalışanların standartlara uygun koruyucueldiven, gözlük, maske ve tulumla çalışmasının sağlanması gerektiğinin altı çizilen broşürde, işletmeye ziyaretçi kabul edilmemesi, herhangi bir işletmeye de ziyarete gidilmemesi önerildi.



ALET VE EKİPMAN KULLANIRKEN MASKE TAKILMALI



Çiftçilere özel hazırlanan broşürlerde de mutlaka maske kullanmaları ve sigara içmemeleri istendi. Sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan broşürde şu öneriler yer aldı:



“Ürünlerin işlenmesi ve taşınması sırasında kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliğine her zamankinden fazla dikkat edilmeli, her kullanımdan sonra da dezenfekte edilmeli. Ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takılmalı. İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskeler asla başkalarıyla ortak kullanılmamalı. Tek kullanımlık maske, eldiven ve benzer eşyalar poşete konarak çöpe atılmalı, iş kıyafetleri temizleyerek korunaklı bir yerde tutulmalı. Bu kıyafetler 60 derecede normal deterjanla yıkanmalı.”