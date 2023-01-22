Çiçek gibi yatırım

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Süs bitkisi yetiştiriciliği, Anadolu topraklarında eski bir tarihe sahip. Özellikle İzmir’in Bayındır ilçesinde yetiştirilen bitkilerin, Osmanlı döneminden bu yana birçok evi, sarayı süslediği belirtiliyor. Son dönemde tarlasına çiçek serası kuran çiftçilerin arttığını belirten sera şirketleri, maliyetler yükselmesine rağmen süs bitkisi yatırımcılarından gelen taleplerin sürdüğünü dile getiriyorlar.

ÇİÇEK OSB KURUYORUZ

Çiçek yetiştiriciliğinin uzun yıllara dayanan bir meslek olduğunu belirten Bayındır Ticaret Odası Başkanı Adnan İnanır, Bakanlık destekli bir “çiçek organize sanayi bölgesi” için kazma vurulduğunu söyledi. İhtisaslaşma yolunda önemli bir adım atıldığını vurgulayan İnanır, “Çiçek OSB’mizin yapımına Cumhurbaşkanı talimatıyla başlandı. Süs bitkileri alanında faaliyet gösteren şirketler şimdiden OSB’de yer ayırtıyorlar. Burada 750 üretici var. Teşvik, ucuz kredi gibi imkanlar sağlanacak. Altyapı konusunda da Devlet Su İşleri destek veriyor. OSB’nin altı ay sonra hizmete başlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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‘İŞSİZİM DİYEN BAYINDIR’A GELSİN’

Bölgede çok gelişmiş durumda birkaç çiçek kooperatifinin de bulunduğunu ifade eden İnanır, bunların çoğunun aile şirketi olduğunu da vurguladı. İnanır, “Bitki yetiştiricileri ihtiyaca göre sözleşmeli ekim yapıyor. Talep çok ama tek problem işçi bulmak. Bir de arazi sorunu var. Ekimlerin çoğu diğer ağaçların arasında yapılıyor. Türkiye’de işsizim diyen Bayındır’a gelsin. Çiçek tarlalarında çalışsın” ifadelerini kullandı.

TARIM SİGORTASI GEREKİYOR

Antalya’da faaliyet gösteren Ünver Tarım’ın patronu Emin Ünver ise, özellikle kesme çiçekte başarılı bir dönem geçirildiğini belirtti. Üretimin artmasının önündeki engellere dikkat çeken Ünver de işçi sıkıntısına vurgu yaptı. Ünver, bölgedeki çiçek üretimi için bu bilgileri verdi: “En büyük sıkıntı işçi bulmak. Bir de hala tarım sigortası oluşturulmadı. Çiçek ekiminin kayıt altına alınması için tarım sigortası gerekiyor.”

İHRACAT 150 MİLYON DOLAR

Süs bitkileri ve Mamülleri İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki ihracatının 150 milyon dolara ulaştığını söyledi. İç pazarda ise milyar dolarlık potansiyel bulunduğunu belirten Yılmaz, “Bu sektör dolaylı olarak 300 bin insana kazanç sağlıyor. Dünyada 45 milyar dolarlık bir sektör. Bunun yüzde 45’i ihracata dayanıyor. Türkiye’nin bu pastadan daha büyük pay alması gerekiyor” dedi. Yılmaz, sektörün ihtisas OSB’ler ile büyüyeceğini de vurguladı. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Eski Başkanı Ahmet Dündar ise Türkiye’nin son beş yıldaki İHRACAT performansına dikkat çekti: “Beş yıl öncesine kadar sektörde ithalat ihracatın yüzde 20 önündeydi. Şimdi ise ihracat yüzde 300 önde. Özbekistan’ı biz süslüyoruz. Tek sorun süs bitkilerinin lüks ürün görülmesi. Pandemide yüzde 8’e çakılan KDV oranı, şu anda yine yüzde 18 olarak uygulanıyor. Bu da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.”