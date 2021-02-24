Chint Türkiye’den İzmir’e yardım eli

CHINT Türkiye’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü yardım çalışması kapsamında; depremde evleri zarar gören yirmi beş aile ile birebir iletişim kurularak bu ailelerin ihtiyaçları belirlendi. Can ve mal kaybına yol açan ve toplumda yıkıcı etkileri olan doğal afetler ardından dayanışmanın öneminin, ihtiyaçların en hızlı ve etkili şekilde giderilmesi gerekliliğinin bilinciyle hareket edilerek bölge yönetimiyle koordineli bir şekilde çalışma başlatıldı. Beyaz eşya, mobilya ve belirlenen diğer ihtiyaçların Chint Türkiye tarafından tedarik edilmesi ve 23 Kasım tarihinde yola çıkmasının ardından deprem bölgesine ulaşan eşyalar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yardımı ve yönlendirmesiyle ailelere ulaştırıldı. Chint Türkiye’nin bölgedeki yardım çalışmaları ve ailelerle iletişimi halen devam etmektedir.

Chint Türkiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği sayesinde sorunsuz şekilde ilerleyen bu proje aynı zamanda Chint Global’in Chint Vakfı koordinasyonu ile gerçekleştirdiği ilk global bağış projesi olma özelliğini de taşımaktadır.

Proje ile yakından ilgilenen Chint Global Başkan Yardımcısı BeiBei Zheng, İzmir’de yaşanan depremin ardından ‘’Chint Global, empati ve sorumluluk sahibi bir şirkettir. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, insan hayatının değerini ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarımızı önemsiyoruz. Chint Global gelecekte de kritik durumlarda yardım elini uzatmaya ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilmek için olabildiğince katkı koymaya devam edecektir. ‘’ sözleriyle desteğini paylaştı.