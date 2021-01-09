Chicago’ya Türk Ticaret Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurtdışındaki ilk Türkiye Ticaret Merkezi’ni (TTM) ABD’de Chicago’da açtı. TTM’nin açılışı online olarak yapılırken, açılışa katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret merkezlerinin dünya ticaretindeki yeni yaklaşımın bir ürünü olduğunu söyledi. İhracatçılara yönelik farklı destek programları yürüttüklerini belirten Pekcan, “Temel amacımız ihracatımızı artırırken, üretim ve ihracatımızda markalaşma, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu sağlamak. Yeni bir model oluşturmuş oluyoruz. Avantajlı maliyetlerde fiziki imkanlar sağlıyor, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veriyoruz. Burada çok değerli hizmetler sunulacak” diye konuştu.

ABD SANAYİSİNİN MERKEZİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, özetle şunları söyledi: “Sayın Bakanım, ‘Bu model doğru model, başlayın’ dediniz. Biz de Türk Ticaret Merkezi çalışmalarını başlattık. İki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda merkezimizi açıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın yeni hizmeti olan lojistik merkezlerinden de kuracağız. Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaretini bilmediğimiz yerlerde de ticaret merkezleri de kuracağız. Şirketlerimize diyoruz ki, ‘2.5 trilyon dolarlık pazarda sen de yerini al.’ Chicago’yu seçmemizin nedeni, ABD sanayisinin merkezi. Birçok dev şirketin merkezi ve lojistik merkezi burada. ABD’nin merkezine satış yapacağız, hizmet sağlayacağız. Ülkeler, tedarik zincirlerini tekrar gözden geçiriyorlar. Bu dönemde Türk şirketlerinin ‘Biz de buradayız’ demesi lazım. Bu merkezlerle, sizin işinizi kendi işimiz gibi sahipleniyor, baştan sona sizle beraber iş yapıyoruz. İşletmelerimiz isterse onlara ABD’de profesyonel bir satış elemanı da tahsis edeceğiz. Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi dolaşacak.”

NEDEN CHICAGO?

İthalatıyla hedef ülke olarak seçilen ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Şikago, dünyanın beşinci büyük metropol ekonomisi olması, ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olması ve Fortune 500 listesindeki 37 şirketin merkezine ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de lojistik merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekleniyor. TTC Chicago’da Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

50

Merkezin aynı anda hizmet verebileceği firma sayısı

1 KM

Merkezin Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na uzaklığı

8 BİN 800 M2

Chicago’da kurulan ticaret merkezinin depo alanı

1.500 M2

Chicago’daki Türkiye Ticaret Merkezi’nde bulunan ofis alanlarının büyüklüğü

300

Ticaret merkezinin etkinlik alanının kişi kapasitesi