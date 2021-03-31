Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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