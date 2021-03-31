Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 sözleşmeli personel alıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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