Çeyrek altın günü ne kadardan kapattı? 13 Şubat güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 307,20 liradan tamamladı. İşte, 13 Şubat 2020 piyasalardan en son altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altının fiyatı 307 liraya kadar çıktı.

Kapalıçarşı esnafı altındaki yükselişte Çin’deki korona virüsünün etkisi olduğunu öne sürdü.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, Aslında altının onsunda çok hızlı bir hareket yok. Altının onsu 1575 seviyelerinde işlem görüyor. Daha çok dolardan dolayı altın yükseldi. Doları körükleyen korona virüs olayı oldu. Avrupa piyasalarını etkilediği gibi bizim piyasaları da etkiledi" dedi. Esnaf Adnan Kapulkaya ise, Özellikle bu Çin’deki korona virüsünden kaynaklanıyor. Virüsün Avrupa’ya sıçramasıyla, piyasalar güvenli liman altına yöneldi. Çeyrek altın bugün 510 liraya kadar çıktı. Gram olarak da 306 lira seviyesinde işlem görüyor. Vatandaş ise sadece vitrinlere bakıp gidiyor çünkü fiyat çok yüksek. Kış mevsiminde altın buradaysa her halde yazın gram olarak 330 liraya çeyrek altınında 550-570 liraya kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz"diye konuştu