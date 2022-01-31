Çevreci üretimde küresel hamle

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Aralık 2021’deki imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’, Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu. 60 ülkenin temsil edildiği Küresel Eko Etiket Ağı, Türkiye Çevre Etiketi’nin küresel ölçekte tanınmasına sağlarken, Türk ürünlerinin ihracatında da önemli avantaj sağlayacak.

NEDİR BU ETİKET?

Türkiye Çevre Etiketi, çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem. Ürünlerinde çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hammadde kullanan, üretim sürecinde çevreye kriterlerin altında etkisi olan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar teknik inceleme sonucunda çevre etiketi kullanıcısı olabiliyor. Çevre etiketi almaya hak kazanan ürünün ambalajında ‘Türkiye Çevre Etiketi’ logosu yer alıyor. Ürünlerin kriterlere uygunluğu Bakanlık tarafından denetleniyor. Çevre etiketi, bir ürün ve hizmetin hammadde temin aşamasından, kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen süreçte, çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal kaynak kullanımı üzerindeki olumsuz etkilerin azalmasına sağlarken, tüketicileri de sürece dahil ediyor. Etiketi gören tüketici, ürünün çevreye dost olduğunu anlıyor ve tercihini bu yönde kullanabiliyor.

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İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bakanlık şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kişisel bakım ve kozmetik, cam ürün grubu ile turistik konaklama hizmet grubu alanlarında kriterleri belirledi. Farklı ürün ve hizmet grupları için kriter belirleme çalışmaları devam ederken, sayının hızla artarak kapsamın genişletilmesi hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre iç ve dış pazarda çevre dostu ürünleri ayrıcalıklı kılacak uygulama kapsamında farklı alanlarda onlarca ürün çevre etiketi alırken, başvuruda bulunan diğer şirketler için incelemeler devam ediyor.