Çelik yapılar artmalı

Dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde yer alan Türkiye’de, son yaşanan Manisa, Elazığ ve Malatya depreminin ardından konutlarda depreme dayanıklılık, aranılır özelliklerden biri haline geldi. Çelik yapıların depreme karşı savunma mekanizmasına sahip olduğunu ve hafif yapılar olması nedeniyle depreme daha dayanıklı olduğunu ifade eden Biva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, İzmir’de alüvyon zeminin yaygın olduğunu belirterek deprem, rüzgar ve tüm doğal afetlere karşı kendini savunabilecek uzun ömürlü binalar tasarlanması gerektiğini söyledi.

TÜKETİCİ BİLİÇLENDİ

Son depremlerin ardından konut sahibi olmak isteyenlerde konuyla ilgili duyarlılığın arttığını kaydeden Yılmaz, “İnsanlar daire ararken önce binanın yaşını sormaya başladı. 1999 Gölcük depreminden sonra deprem yönetmeliği değişmişti. Artık insanların ilk sorusu, ‘Bu bina deprem yönetmeliğine göre mi yapılıyor?’ oldu. Bu durum bizi sevindiriyor. Tüketicinin bilinçli olması ve yapıları araştırması sevindirici” dedi. Çelik yapıların Türkiye’de fazla uygulanmadığını dile getiren Yılmaz, komşu ülke İran ile Amerika’nın Manhattan bölgesinde 1950’li yıllardan itibaren çelik yapıların kullanıldığını ifade etti. Adaların oluşması ve zeminin kötü olması nedeniyle yüksek yapıların çelik malzemeden yapıldığını kaydeden Vahap Yılmaz, şöyle konuştu: “İran’da taşıma gücü ve zeminin kötü olması ile deprem fay hatları üzerinde yer alıyor olmaları bu zorunluluğu getirmiş. Ülkemizde de nüfus yoğunluğu olan yerlerin neredeyse tamamı deprem kuşağında. O yüzden bu çelik yapılar alternatif olmalı. Yüksek yapılarda çeliğin tercih edilmesi başka ülkelere de örnek olabilir. Betonarmeye göre 1.5 katı kadar maliyet yüksekliği söz konusu. Ama tüketiciye geldiğinde cüzi farklar kalıyor. Ayrıca çapraz çelik sistemler deprem enerjisini geriye gönderebilme özelliğine sahip.”

SAĞLIKLI BİNA HAFİFTİR

İnşaat mühendisi Mehmet Ali Akçakaya da binaların deprem yükünü ağırlıkları oranında çektiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Binayı insan vücudu gibi değerlendirdiğinizde; sağlıklı binalar daha hafiftir. Bayraklı bölgesi yüksek yapıların olduğu bir bölge. Belli bir yükseklikten sonra performansa dayalı hesap yapılmalı. 2018’de deprem yönetmeliği revize edildi. Bu yönetmelik çerçevesinde bazı yapıların mevcut depremlere karşı davranışları test ediliyor. Bu testi geçen yapılar yaşanmış depremlere göre can güvenliğini sağlamış olacaktı. Hasar alabilirler ama can güvenliğini sağlamaları açısından bu testlerin önemi büyük.”

İZMİR’E GÜVENLİ BİNA

Bir deprem halinde İzmir’in en güvenli binasının Biva Tower olacağını iddia eden Vahap Yılmaz, “Şu anda birçok üniversitenin mimarlık-mühendislik bölümleri Biva Tower projemize ilgi duymakta ve araştırma konusu yapmaktadır. Biz de geleceğin mühendislerine projemizi açtık. Tecrübelerimizi aktardık. Biva Tower sağlamlığı, konforu ve tasarımıyla görülmeye değer bir proje. Temelde 600 ton demir kullandık ve 5 bin metreküp beton dökme işlemi gerçekleştirdik. İlerleyen zamanlarda bir deprem olsa Biva Tower depreme karşı İzmir’in en güvenli binası olacak. Projenin önemli bir özelliği de ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre doğaya ve çevreye dost LEED sertifikası ile taçlanacak. Bu LEED sertifikası ile binada kullanılacak her türlü malzemede doğaya dost olacak ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

SİMGE YAPI KAZANDIRDIK

İzmir’e yeni bir simge yapı kazandırdıklarını aktaran Yılmaz, “İzmir’in kalbinde yer alan 3 tarafı özel tasarım parklarla çevrili olacak. Projenin ilk iki katında kafeler, mağazalar, restoranlar yer alırken 3 ve 6. katlar arasında 4 katlı araç asansörlü doğal hava sirkülasyonu olan kapalı otopark bulunacak. 140 metrekarelik açık yüzme havuzu, İzmir’in manzaralı güneşlenme terasları, 1600 metrekarelik sağlıklı yaşam alanları 7. ve 8 katta yer alacak. Ayrıca projede vale, oto yıkama kuru temizleme resepsiyon akıllı ev sistemi market ve güvenlik gibi pek çok hizmet sunulacak” şeklinde konuştu.

151 METRE YÜKSEKLİK

Sektörde 22 yılı geride bıraktıklarını belirten Yılmaz, 151 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliğini taşıyan Biva Tower’ın İzmir’in en güvenli binalarından biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, 32 kat ve 96 daireden oluşan Biva Tower’ın modern mimarisi, sosyal donatılarıyla A Plus bir yaşam tarzı sunduğunun altını çizdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birim Yılmaz ise “Daireleri birleştirerek istenilen büyüklükte mekanlar oluşturabiliyoruz Yüksek tavanlı minimalist iç mekanlarıyla kalite ve estetiği bir arada sunuyoruz. Projemizde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve loft daireler yer alıyor” diye konuştu.