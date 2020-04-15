Çay ihracatı yüzde 51 arttı

Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı. AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye 1047 tonluk çay ihraç edilerek, 3 milyon 875 bin 510 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 880 ton çay ihracatından 2 milyon 573 bin 794 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 19, değerde yüzde 51 arttı.

EN FAZLA İHRACAT BELÇİKA'YA

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 1 milyon 471 bin 123 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 504 bin 417 dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 422 bin 793 dolarla Almanya takip etti. Çay ihracatında 2 milyon 285 bin 621 dolarlık pay ile Rize ilk sırada yer alırken, bu ili 573 bin 836 dolarla İstanbul, 231 bin 398 dolarla Ankara izledi.

"ÇAY İHRACATININ YÜZDE 60'I RİZE'DEN"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çayının bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını söyledi.

Çay ihracatının yılın 3 aylık döneminde yüzde 51 gibi yüksek oranlı bir artış yaşadığına dikkati çeken Turgut, "Çay ihracatımız 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı ve önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarının daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz." dedi. Turgut, çay ihracatının yaklaşık yüzde 60'ının Rize'den gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.