Çay budama paraları ne zaman yatacak? 2021 Çay budama parası ne zaman ödenecek?
Çay budama paraları ne zaman yatacak sorusu, Karadeniz bölgesinde çay işiyle uğraşan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. ÇAYKUR çay budama parası olarak da bilinen ödeme, 192 bin üreticiyi kapsayacak. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? İşte, ÇAYKUR çay budama parası ödeme detayları
Çay budama paraları yatırıldı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplamda 302 milyon 215 bin 668 lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve 10 Temmuz itibariyle çekilebileceği kaydedildi.