Cannes’da dizi diplomasisi

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Televizyon ve dizi-film endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan International Market of Communications Programmes-MIPCOM 2023, 110 ülkeden gelen sektör temsilcilerinin katılımıyla Fransa’nın festivaller şehri Cannes’da gerçekleşti. Bu sene 39’uncu düzenlenen fuara, Türkiye’nin içerik ihracatının önemli aktörlerinden Kanal D International da Dilek Taşı, Üç Kız Kardeş, Dönence, Aşk ve Umut gibi son dönemde ilgiyle izlenen dizileriyle katıldı. Türk dizi sektörünü ve içerik ihracatında gelinen son noktayı değerlendiren Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Türkiye’nin, İngilizce konuşulan ülkeler hariç, dizi ihracatında birinci sırada, dünya genelinde ise ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada olduğunu belirtti.

750 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR

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Murat Yancı, “Türkiye’de üretilen içerikler ile 152 ülkede, 750 milyon kişiye ulaşıyoruz. Bunun adı dizi ya da içerik ihracatı değil aslında. Dizi diplomasisi... Çünkü, bu içerikler sayesinde ekonomik bir değer oluşturmanın yanı sıra kültür aktarımı da gerçekleştiriyoruz. “Dizi Diplomasisi” ile Türk kültürünü tüm dünyaya yayıyoruz. Türkiye’nin dizi ihracatında bir numara olması sektörün geldiği başarıyı da gösteriyor” şeklinde konuştu. Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’da Türk dizilerinin yaygın olarak izlendiğini kaydeden Murat Yancı, sözlerine şöyle devam etti:

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı

EN AZ 3 GÜN YAYINLANIYOR

“Buraların ardından Latin Amerika geliyor. Şu an Latin Amerika’ya gitseniz herhangi bir ülkede ilk 3 kanala baksanız, 5 günün en az 3 günü Türk dizisi yayınlanıyor. Onların kendi içeriklerinin önüne geçtik. Arjantinli vatandaş, Türk dizisini Arjantin dizisinden daha fazla izliyor. Bu çok büyük bir başarı.” Yancı, Fransa’nın festivalleriyle ünlü şehri Cannes’da gerçekleştirilen MIPCOM’un sektörün en büyük uluslararası fuarlardan biri olduğuna da işaret ederek, “Satışçı, alımcı, yapımcı, yatırımcı, kanal yöneticileri ve oyuncular. Sektörün tüm temsilcileri burada. Sadece boyutundan değil, zamanlamasından dolayı da en önemli fuar. Yaz dönemi veya yeni yayın sezonda başlamış olan işleri sunma fırsatı oluşturuyor” diye konuştu.

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‘DÜŞÜNCE YAPIMIZ DİZİ ÜRETİMİ İÇİN ÇOK UYGUN’

-TÜRK dizilerinin 2000’li yıllardan itibaren dünya pazarında yer bulmaya başladığını ifade eden Murat Yancı, “Türk dizilerinin yurt dışına açılma ve pazara giriş macerası 1975 yılından günümüze dek uzanıyor. Ancak yukarı yönlü ivmenin başladığı ve pazarda büyük pay sahibi olduğumuz yıllar ise 2000’li yıllar oldu. Yurtdışında büyük bir etki yaratan ve yayınlandığı döneme damgasını vurmuş, reyting rekorları kıran dizilerimizin başlıcaları; Aşk-ı Memnu, Bin Bir Gece, Yaprak Dökümü, Asi, Gümüş ve Fatmagül’ün Suçu ne? diyebiliriz” ifadesini kullandı. Yancı, Türk dizilerinin girdikleri pazarlarda reytingleri değiştirdiğini kaydederek, “Türkiye’deki yapımcılar ve kanal yöneticileri, son 20 senede dünyaya bu anlamda damgasını vurdu diyebiliriz. Çok fazla duayen yapımcı ve yöneticinin aynı sektörde bulunması ülkemiz için büyük şans. Buna ek olarak Türk insanının düşünce yapısı ve çalışma biçimi, dizi üretimi gibi yaratıcı ve hızlı karar alınan sektörler için çok uygun” dedi.

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‘İNSAN HİKÂYESİ ANLATIYORUZ’

-TÜRKİYE’de hemen her kültür ve ırktan insanın beğenisini toplayabilecek dizi oyuncuları olduğunu vurgulayan Yancı, “İçerdiği çatışmasıyla, izleyiciyle kurduğu empatiyle dil ve kültür fark etmeksizin izleyiciyle bir bağ kuracak senaryolar seçmeye özen göstermeye çalışıyoruz. İnsan hikâyesi anlatmaya çalıştığımız sürece dünyanın her yerinden izleyicinin ilgisini çekmeyi başaracağımıza inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Yancı, Kanal D dizilerinin başarısındaki en önemli etkenin, ‘doğru hikâye, doğru oyuncu ve doğru yapım’ olduğunu anlatarak, “Bir bütün olarak drama, planlama, tanıtım, yayın ve iletişim gibi birçok departmanın koordineli çalışması sonucu elde edilmiş başarıdır” şeklinde konuştu.