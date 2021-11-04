‘Canlı yayında’ kara para aklama skandalı

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Twitch üzerinden kara para aklama olayı aslında uzun zamandır ufak ufak dile getirilen bir durumdu. Ancak ortalıkta sadece “söylentiler” bulunuyordu. Peki ne oldu da süreç son günlerde bu kadar gündem oldu? Kara para aklama olayı çok büyük ses getirdi çünkü ilk defa kara para aklama özelinde somut veriler ortaya çıkarıldı. Twitch’in sızdırılan verileri üzerinden birçok yayıncının kara para aklama sürecine dahil olduğu bulundu. Verilerde bir anda çok büyük “bit” adı verilen bağışlar alan kişiler görüldü.

İŞLEM NASIL YAPILIYOR

Kendilerine gelen teklifleri paylaşan bazı yayıncılar sayesinde gördüğümüz kadarıyla Twitch üstünden para aklamak isteyen kişiler, seçtikleri genelde ufak kitleye sahip Twitch yayıncılarına “sizinle çalışmak istiyoruz, size düzenli bağış yapacağız” benzeri mesajlarla iletişim kuruyor. Eğer yayıncı ortak çalışmayı kabul ederse, süreçte ikinci aşamaya geçiliyor. Para aklamak isteyen kişiler, ele geçirdikleri ya da yurt dışından satın aldıkları çalıntı kredi kartları üzerinden yayıncıya büyük miktarlarda “bit” gönderimi özelinde bağış yapıyor. Bu yasadışı teklifi kabul eden yayıncılardan sadece düzenli yayın yapmaları isteniyor. Aklanan kara paranın ortalama yüzde 20’si yayıncıda kalıyor, yüzde 80’i ise çalıntı kredi kartı bilgileriyle bağışı yapan kişiye gidiyor. Süreçte herkesin farklı oranları bulunuyor ancak temel olarak süreç tam olarak böyle çalışıyor. Sonuçta iki taraf da bir gelir elde ediyor ancak süreç çalınan kredi kartlarıyla yapılan işlemler nedeniyle tamamen yasa dışı oluyor. Her ne kadar birçok yayıncı kendilerinden habersiz olarak bu işlemlerin yapıldığını iddia etse de para aklamayı yaptıran kadar bilinçli olarak kabul edenler de suçlu konumda oluyor.

AÇIKLAMA DA GELDİ

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Ses getiren konu hakkında resmi bir açıklama yapan Twitch sözcüsü, “Twitch’te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz. Sadece eylül ayında Türkiye’deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik” açıklamasını yaptı. Mağdur olan herkesin şirkete ulaşması gerektiğini belirten sözcü, kuralları ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için sürekli çalıştıklarını vurgulandı.