Canikli: İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye 300 milyar dolar göndermesi mümkün değil

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AK Parti'li Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışından 300 milyar dolar yatırım sağlanacağı vaadi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Canikli, yatırımın İngiltere'den sağlandığı açıklamalarına ilişkin, "İngiltere ekonomisi çok büyük sermaye ihtiyacı içerisindedir. Bu nedenle bırakın yurt dışına (Türkiye'ye) 300 milyar dolar gibi İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini, 10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye'ye kanalize edemez. İçinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle, İngiltere ekonomisinin kendisinin sermayeye ihtiyacı vardır. İngiltere'nin kendisi yurt dışından sermaye çekmeye çalışmaktadır. Bunun için de faiz oranlarını artırmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye yatırım amacıyla 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermesi mümkün değildir. Bu gerçekler ortadayken İngiltere'den 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım getirileceği iddiası, akıl ve mantık düzleminden kopmuş gerçeklikle bağdaşmayan bir iddiadır" ifadelerini kullandı.

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'DOĞRUDAN YATIRIM YAPAN HİÇBİR ŞİRKETLE GÖRÜŞMEMİŞTİR'

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü girişim sermaye fonları ve yatırım bankalarının, sıcak para olarak tanımlanan portföy yatırımcıları olduğuna değinen Canikli, "Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle tefecilerdir. Bunlar fabrika kurmazlar, şirket satın almazlar veya ortaklık tesis etmezler. Sadece hisse senedi gibi menkul kıymetler veya borç senetlerine yatırım yaparlar ve yatırımları genelde kısa vadelidir. Diğer şirket ve kuruluşlar ise danışmanlık, aracılık ve araştırma yapan şirket ve kuruluşlardır. Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım geleceğini, tefeci olarak tanımladığı sıcak para (portföy yatırımı) formatında yatırımın söz konusu olmayacağını iddia etmektedir. Ancak, İngiltere'de görüştüğü fonlar sadece sıcak paracı olanlar ve diğer danışmanlık şirketleridir. Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinde doğrudan yatırım yapan hiçbir şirketle görüşmemiştir. Doğrudan yatırım yapan hiçbir firmayla görüşmeden, Türkiye'ye 300 milyar dolarlık doğrudan yatırımcı getireceğini söylemek büyük bir ciddiyetsizlik ve Türk milletine karşı yapılan büyük saygısızlıktır. Ortada İngiltere'den yatırım amaçlı Türkiye'ye gelecek para falan yoktur. Yatırım yapacak şirket ya da fonlar da bulunmamaktadır" dedi.