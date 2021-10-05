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Çanakkale Köprüsü dünyanın gündeminde

#1915 Çanakkale Köprüsü#Engineering News-Record#Köprü
Çanakkale Köprüsü dünyanın gündeminde

1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve teknik özellikleriyle dünya basınının da gündeminde yer alıyor.

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Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News-Record (ENR), dünya çapında bir mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu için 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık özel bir bölüm ayırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi hakkındaki kapsamlı haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho, Los Angeles’tan Çanakkale’ye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti.

Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek.

Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanıyor.

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#1915 Çanakkale Köprüsü#Engineering News-Record#Köprü