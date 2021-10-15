Çalışma yasaları sil baştan

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TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) evsahipliğinde ‘işimizin yarını’ temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nun açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, COVID-19 salgınının dünyadaki değişim sürecini hızlandırdığını belirtti. Bilgin, “COVID süreci, esnekliği, uzaktan çalışmayı, dijital çalışmayı gündemimize taşıdı. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken yeni sorunlardan biri bu. Bu bizim karşımıza neyi çıkartıyor, güvenceyi , sağlık ve emeklilik primini nasıl sağlayacağız. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bunların üzerinde durmamız gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

BOŞLUKLAR VAR

Bilgin şöyle devam etti: “Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey de bir çalışma yaptırdı. Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok.”

80 MİLYAR TL KAYIP

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da yaptığı konuşmada, bu sene forumda gençler, kadınlar ve kayıtlı istihdam üzerine yoğunlaşacaklarını belirtti. Kayıt dışı istihdamın dünyanın da Türkiye’nin de önemli bir sorunu olduğunu vurgulayan Akkol, “Hazine ve Maliye, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarımızın desteğini gerektiren bir konu. Bizim kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4.5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece birincisi devletimizin vergi geliri artar. Bizim hesabımıza göre SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi gibi kalemlerle devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var” diye konuştu. COVID-19’a aynı zamanda ‘eşitsizlik virüsü’ de denildiğini vurgulayan Akkol, salgın nedeniyle tüm dünyada kadınların 800 milyar dolar gelir kaybı yaşandığına dikkati çekti. Dünyada her 5 gençten 4’ünün kayıt dışı çalıştığını vurgulayan Akkol, “Salgın döneminde her 6 gençten 1’i işini kaybetmiş. Çalışmaya devam eden 5 gençten 2’sinin ise geliri azalmış” dedi.

‘DÜNYAYI TANIMAK İSTİYORLAR’

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ÇALIŞMA Bakanı Vedat Bilgin gençlerin yurtdışına gittiği iddialarına da değindi. Bilgin “Şu anda Türkiye’nin yurtdışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Gençlerin yurtdışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET ÇOK ÖNEMLİ’

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FORUMDA konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmelerine dikkat çekti. Asgari ücretin “Bu rakamın altında kimseyi çalıştıramazsınız” cüreti olduğunu söyleyen Atalay, “Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli.