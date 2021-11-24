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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Erken bitirme eğilimindeyiz

#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Artış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Erken bitirme eğilimindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili aralık ayının sonunu beklemeyeceklerini belirterek, “Aralık ayının başında başlarız; 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz” dedi. Asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının bugün sonuçlanacağını kaydeden Bilgin, “Yasalarımıza göre kademeli, bölgesel, işletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz” dedi.

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından milyonların beklediği asgari ücretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının bugün sonuçlanacağını bildiren Bilgin, şunları söyledi: “Önce Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim. 2022 yılı asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Erken bitirme eğilimindeyiz

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‘ALTERNATİFLERİ ÇALIŞIYORUZ’

Asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destekle ilgili olarak Bakan Bilgin, “O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz” diye konuştu. Destek nereden sağlanacak? sorusuna da cevap veren Bakan Bilgin, “Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde” diye konuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısı ile ilgili olarak ise Bakan Bilgin, şunları kaydetti: “Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz. Gelir Vergisi’nin alınmaması formülü için onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz. Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz.”

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Artış

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