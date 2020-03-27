‘Çalışanını koru istihdamı düşürme’

Düzenlemenin kabulünün ardından TOBB da, 365 oda ve borsa yönetimine “Üyelerinizi bilgilendirin, ihtiyacı olan tüm işletmeler başvursun” yazısı yazdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Hürriyet’e yaptığı açıklamada işverenlere “Uygulamadaki sorunları bize aktarın” çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Kısa çalışma ödeneği şartları esnetildi ve süreç hızlandırıldı. TOBB olarak tüm işverenlerimize bu imkândan yararlanma çağrısı yapıyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında sorunlar yaşanırsa TOBB olarak biz bunları takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Uygulamada yaşanan sorunları il ve ilçelerinizdeki oda ve borsalara aktarın, biz onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu zor günler de geçecek. Hem sağlık, hem de ekonomi anlamında bugünleri birlikte atlatacağız.”

ÇALIŞANINI KORU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, twitter hesabından da bir kısa filmle “istihdamını koru” çağrısı yaptı. Filmde, “Tüm işverenlere sesleniyoruz ve diyoruz ki çalışanını koru, istihdamını düşürme. İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Faaliyetini azaltan veya durduran tüm işletmeler bu imkandan yararlanmak için Çalışma ve İşkur il müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda başvurabilir” denildi.

BAŞVURULAR YENİ ŞARTLARA GÖRE İNCELENECEK

Kısa çalışma ödeneğinin de içinde bulunduğu torba teklif ise, TBMM’de kabul edildi. Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kısa süre içinde onaylanması bekleniyor. Pazartesi itibariyle kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruların ise, bu son değişiklikler dikkate alınarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Başvuruların sonuçlandırılması için yasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanması beklenecek.

BELGEYLE BAŞVURU YAPILACAK

İŞKUR, işverenlerin hızla başvuru yapılabilmesi için belge sayısını da sınırladı. İŞKUR’un web sayfasında yer alan bilgilere göre, ‘kısa çalışma ödeneği talep formu’ ve kısa çalışmaya tabi olacak çalışanların listesiyle başvuru yapılabilecek. Başvurular içinse maksimum değerlendirme süresi 60 gün olacak. Ancak 60 gün süresinin sadece üst sınır olduğu, değerlendirmenin çok daha kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Kısa çalışmaya başvuran bir işveren,

işlerin daha önce düzelmesi durumunda ise, öngörülen tarihten daha önce kısa çalışma kapsamından çıkabilecek.