Büyük ikramiyede geri sayım başladı

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Yeni yıla sayılı günler kaldı. Sonucu heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için ise geri sayım başladı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de her geçen gün artıyor. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’nde bulunan Nimet Abla’nın yolunu tuttu. Kimi, şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı.

TERCİH ÇEYREK BİLET

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım’da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor” dedi. Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

'ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

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Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, “Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Herkes erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir” diye konuştu. Öte yandan, vatandaşlar da yılbaşı ikramiyesi için umutlarını koruduklarını ifade etti. İki çeyrek bilet alan Aslı Işık, “Çıkacağına inanıyorum. Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce ikramiye kazanmadım ama inancımız devam ediyor. Çok hayalimiz var çıkarsa ne yapacağımı düşünüyorum” dedi.

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON LİRA

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen ikramiye tutarı tam 120 milyon lira... Biletler 4 Kasım tarihinden itibaren satışa sunuldu. Büyük ikramiye ile birlikte toplamda 670 milyon 760 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bu yıl için belirlenen bilet fiyatları ise çeyrek 30 lira, yarım 60 lira ve tam120 lira şeklinde. Yılbaşı biletleri, sabit bayi ve gezici bayilerin dışında online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak da satılıyor. Milyonların heyecanla beklediği Yılbaşı Özel Çekilişi’nin sonuçları ise 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com’dan paylaşılacak.

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BİLETLERİ ÇOCUKLAR SEÇİYOR

Yılbaşı bileti alanlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocukların şansına güveniyor. Bu kapsamda, bilet alanların birçoğu şansını artırmak için bileti çocuklarına seçtiriyor. Gülden Aydemir, “Belki şansı olur diye bileti kızıma seçtirdim. Çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik” dedi. Bileti alırken heyecanlandığını söyleyen 6 yaşındaki Emre Kara, ikramiye ile oyuncak alacağını söyledi. Emre'nin babası Erdoğan Kara ise, “Her sene buradan bilet alıyorum. İnandığımız için bileti buradan aldım. Her sene çeyrek bilet alıyorum. İki tane çocuğumun şansına aldım. Herkesin bir hayali var, benim de tek hayalim çocuğum için” diye konuştu.