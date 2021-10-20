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Bütçe maratonu başlıyor

#Bütçe Teklifi#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu#Fuat Oktay
Bütçe maratonu başlıyor

2022 yılı bütçe teklifi bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak. Meclis’e sunulacak bütçe teklifinin detaylarında bu yıl elde edilen vergiler ve gelecek yılın beklentileri yer alıyor. Teklife göre bu yıl vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar lira olması bekleniyor. En yüksek artışın ise Gelir Vergisi’nde olması öngörülüyor.

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2022 bütçe maratonu bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün 2022 yılı bütçe teklifini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunacak. TBMM’ye sunulan bütçe teklifinde bu yıl vergi gelirlerinin gerçekleşmeleri ile gelecek yıl ne kadarlık gelir beklendiğine ilişkin detaylar yer aldı. B cetveline göre, vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar lira olması bekleniyor. Gelir Vergisi’nin yüzde 28.3 oranında artışla 262.6 milyar lira, Kurumlar Vergisi’nin yüzde 12.2 artışla 183.1 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 19.6 artışla 24.6 milyar lira, dahilde alınan KDV’nin yüzde 20.4 artışla 275.1 milyar lira, Damga Vergisi’nin yüzde 22.8 artışla 34.9 milyar lira, harçların da yüzde 20.8 artışla 44.7 milyar lira olarak öngörülüyor. Harçlar içinde en önemli gelir kalemi ise tapu harçlarından oluşacak. 2022 yılında tapu harçlarından 24.9 milyar liralık gelir bekleniyor.

YÜZDE 26’LIK ARTIŞ

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Bu yıl ÖTV gelirleri yılın başında 214.9 milyar lira olarak tahmin edilmişti. Ancak yıl içinde başta akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’deki düşüşün de etkisiyle bu kalemden yıl sonunda 196.5 milyar lira bekleniyor. Bütçe teklifinde 2022 yılında ÖTV’den elde edilecek gelirin yüzde 12.3 artışla 220.8 milyar lira olacağı tahmin edildi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirinin yüzde 13.7 artışla 72.4 milyar lira, alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV gelirinin yüzde 26 artışla 26.3 milyar lira, sigaradan alınan ÖTV’den yüzde 9.7 artışla 70.6 milyar liralık gelir elde edileceği tahmin edildi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Dijital Hizmet Vergisi’nden bu yıl 2.3 milyar liralık gelir geleceği, 2022’de ise bu gelirin yüzde 19.7 oranında artışla 2.7 milyar lira olacağı öngörüldü. 2022 yılı içinde Değerli Konut Vergisi’nden elde edilecek gelirin yüzde 36.7 oranında artışla 30.1 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arazi satışından 1.1 milyar lira, arsa satışından 977.2 milyon lira, diğer taşınmaz satışından 631.1 milyon lira, sosyal tesis satışından 2.8 milyon lira, diğer bina satışından 1.2 milyon toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor. KİT ve kamu bankalarından 30.2 milyar liralık gelir tahmini bütçe teklifinde yer alırken, kamu bankalarından 25 milyar lira gelir geleceği tahmin ediliyor. Bu kalemden bütçeye gelen geliri büyük ölçüde Merkez Bankası’nın karı oluşturuyor.

Bütçe teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12.5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022’den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

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#Bütçe Teklifi#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu#Fuat Oktay

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