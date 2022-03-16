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Bütçe 69.7 milyar lira fazla verdi

#Bütçe#Türkiye#Fazla
Bütçe 69.7 milyar lira fazla verdi

Bütçe şubat ayında 69.7 milyar lira fazla verdi. Bütçenin fazla vermesinde Merkez Bankası’nın 49.3 milyar liralık karının bütçeye aktarılması etkili oldu.

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Kurumlar Vergisi de kur korumalı mevduatın avantajı ve geçici vergi nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123.4 oranında arttı. Geçen ay yapılan zamlar nedeniyle kamuoyunda tartışılan akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ise uzun bir aradan sonra artışa geçti ve yüzde 31.5 oranında arttı.

FAİZE 43.6 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe harcamaları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108.3 oranında artarak 200.8 milyar lira oldu. Faiz harcamalarındaki artış yüzde 242.3 oldu. Geçen yıl şubatta faiz harcamaları için 12.7 milyar liralık harcama yapılırken, bu yıl şubatta 43.6 milyar liralık harcama yapıldı. Faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87.9 oranında artarak 157.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126.3 oranında artarak 270.5 milyar lira oldu. Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı ayına göre toplamda yüzde 83.2 oranında artarak 180.3 milyar lira oldu.

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#Bütçe#Türkiye#Fazla

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