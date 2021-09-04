Bursa ekonomisinin devleri belli oldu

Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarına göre sıralamada yer alan firmaların toplam iç ve dış satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14.7 artarken, üretimden net satışlarında da yüzde 17.7 artış kaydedildi. Söz konusu firmaların faaliyetlerinden elde edilen katma değer 2020 yılında yüzde 21 büyüdü. İlk 250 firmanın 2019 yılında oluşturduğu katma değerde yüzde 9.1 daralma kaydedilmişti.

KÂRLARI YÜKSELDİ

İşletmelere finansman ve işgücüne yönelik kamu desteklerinin sunulduğu 2020 yılında Bursa’daki 250 büyük firmanın kârlarında da önemli artışlar kaydedildi. Buna göre listede yer alan firmaların 2019 yılında yüzde 1.5 azalan dönem karları, 2020 yılında ise yüzde 42.5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Kârlardaki artışa bağlı olarak söz konusu firmaların öz sermayeleri de yüzde 22.3 yükseldi. Söz konusu firmaların net aktiflerindeki artış oranı ise yüzde 25.5 oldu. Bursa’daki ilk 250 büyük firmanın pandemi koşullarından olumsuz etkilenen iki göstergesi ise ihracat ve istihdam oldu. Listedeki firmaların ihracatı 2020 yılında yüzde 14.2 daraldı. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2020 yılında istihdamda da yüzde 1.8’lik düşüş gerçekleşti.

KATKILARI 9.8 MİLYAR $

Bursa’da 250 büyük firma 2020 yılında net satışlarında 189 milyar TL’ye, oluşturdukları katma değerde 30,6 milyar TL’ye, öz kaynaklarında ise 49,9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL, üretimden satışları 139.4 milyar TL, dönem karları ise 12.6 milyar TL’ye olarak kayıtlara geçti. 250 büyük firmanın 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracat 9,8 milyar dolar oldu. İlk 250 firmanın 2020’deki toplam istihdamı ise 149 bin oldu.

DESTEK SÜRMELİ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2020 yılının tüm dünyada yakın tarihin en önemli kırılımlarından birine sahne olduğunu söyledi. Firmaların ana koşullarını pandeminin etkileri ve pandemi nedeniyle uygulanan politikaların belirlediğini vurgulayan Başkan Burkay, olağanüstü koşulların sektörlere farklı yansımaları olduğunu ifade etti. Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması ve normalleşmeye dönük adımlara rağmen pandemi koşullarının firmaları zorlamaya devam ettiğini belirten Başkan Burkay, kamunun üretime, ticarete, ihracata ve istihdama desteğini sürdürmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yüksek faiz ve yüksek enflasyonla mücadelenin yeni yatırımları ve istihdam artışlarını da beraberinde getireceğini dile getiren İbrahim Burkay, döviz kurlarının da istikrarlı bir yapıda olmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin üretim yapısında teknolojik dönüşüm ve verimlilik ekseninde hareket etmesinin tercihten öte zorunluluk haline geldiğini belirten Burkay, “Bu nedenle yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İLK 6 SIRA DEĞİŞMEDİ

Bursa’da 2019 yılında net satışlarına göre sıralanan ilk 6 firma bu yıl da yerlerini korudu. İlk sırada 31.2 milyar TL ile 2019 yılında olduğu gibi Oyak Renault yer aldı. Listede Tofaş 24.7 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 8.4 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Pro Yem, Yazaki Systems, Beyçelik Gestamp ve Asil Çelik takip etti.

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