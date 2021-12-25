Bulgarlara 'kur' şoku

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Türkiye’de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, alışveriş yapmak için komşu Bulgaristan’dan turistler, Edirne’ye akın etmişti. Hafta içinde 7-8 bin, hafta sonlarında ise yaklaşık 12 bin Bulgar kente gelmişti. Para birimleri levanın TL karşısındaki yükselişini fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye akın ederek, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını karşılamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş levaya da yansıdı. Bulgar vatandaşları, bu hafta döviz kurundaki sert düşüşle birlikte şok yaşadı. Geçen hafta 10 liranın üzerine kadar çıkan leva, bu hafta 6 liraya kadar düştü. Bu nedenle bir süredir Edirne’de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı’nı dolduran Bulgar turistlerin sayısında da ciddi oranda azalma olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen haftaya göre gelenlerin yarı yarıya azaldığını ve satışlarının da yüzde 50 düştüğünü söyledi. Bulgar turistler de levanın düşmesiyle birlikte almayı planladıkları ürünleri alamadıklarını dile getirdi.

'BUNU BEKLEMİYORDUK'

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Bulgaristan’ın Kırcaali kentinden gelen Mustafa Şakir, levanın düşmesiyle birlikte artık pazarın kendilerine pahalı geldiğini belirterek, “Artık pazar pahalı. Bu hafta fiyatlar çok yükseldi. Gidiş geliş bize artık uymuyor. Bizim leva artık gelişte düştüğü için burası pahalı gelmeye başladı. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk levanın düşmesini. Her şey pahalılaşmış” dedi. Filibe’den gelen Sevcan Mehmet de, “Bu kadar düşüş beklemiyorduk ama bir yandan düşmesi daha iyi oldu Türkiye için. Bizim için ise pek bir farkı yok, fiyatlar aynı. Leva yükselince buradaki fiyatlar da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Önceki hafta 100- 200 Euro ile gelirdik, ona göre alışveriş yapardık, bu sefer yine aynı parayla geldik ama fiyatlar daha yüksek” dedi.

‘TEZGÂH PARASI ÇIKMADI’

Esnaftan Ramazan Korucu da, “İşler çakıldı. Tezgâh parasını çıkaramıyoruz. Dövizin düşmesiyle işlerimiz sekteye uğradı” diye konuştu. Pazar esnafı Vehbi Eroğlu ise, “Ciro yüzde 50 düştü. 100 kişi geliyorsa 1-2 tanesi yerli, gerisi Bulgar’dı. Sabah saat 6’da tezgâh açar açmaz siftah yapıyorduk, akşam oldu 2 bin - 2 bin 500 lira para almadık” diye konuştu.

YÜZDE 90’I BULGAR'DI

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Pazar esnafından Kadir Çevik, “Geçen haftaya göre ciroda yüzde 40 azalma var. Bugün yerel müşterilerimiz biraz daha baskın, Bulgar müşterilerimizin azlığından dolayı yerel müşterilerimiz daha çoğunlukta. Geçen haftaki müşterilerimizin yüzde 85-90’ı Bulgar’dı. Aldıkları ürünleri genelde toptan alıyorlardı. Bu da bize büyük bir kazanç sağlıyordu. Ama kurun inmesiyle kazancımızda da biraz azalma oldu” ifadelerini kullandı.