Bulgarlara 'kur' şoku

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Bir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmediBir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmedi!#ABD
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Sakın yüzüne dokunmayınSakın yüzüne dokunmayın!#Fulya Zenginer
HABERLEREkonomi Haberleri

Bulgarlara 'kur' şoku

#Bulgaristan#Pazar#Edirne

Bulgaristan’dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne’ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın Türk Lirası karşısında yarı yarıya değer kaybetmesiyle bu hafta kente gelmedi. Bulgar turistler, fazla alışveriş yapmadan ülkesine döndü.

Haberin Devamı

Türkiye’de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, alışveriş yapmak için komşu Bulgaristan’dan turistler, Edirne’ye akın etmişti. Hafta içinde 7-8 bin, hafta sonlarında ise yaklaşık 12 bin Bulgar kente gelmişti. Para birimleri levanın TL karşısındaki yükselişini fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye akın ederek, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını karşılamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş levaya da yansıdı. Bulgar vatandaşları, bu hafta döviz kurundaki sert düşüşle birlikte şok yaşadı. Geçen hafta 10 liranın üzerine kadar çıkan leva, bu hafta 6 liraya kadar düştü. Bu nedenle bir süredir Edirne’de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı’nı dolduran Bulgar turistlerin sayısında da ciddi oranda azalma olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen haftaya göre gelenlerin yarı yarıya azaldığını ve satışlarının da yüzde 50 düştüğünü söyledi. Bulgar turistler de levanın düşmesiyle birlikte almayı planladıkları ürünleri alamadıklarını dile getirdi.

'BUNU BEKLEMİYORDUK'

Haberin Devamı

Bulgaristan’ın Kırcaali kentinden gelen Mustafa Şakir, levanın düşmesiyle birlikte artık pazarın kendilerine pahalı geldiğini belirterek, “Artık pazar pahalı. Bu hafta fiyatlar çok yükseldi. Gidiş geliş bize artık uymuyor. Bizim leva artık gelişte düştüğü için burası pahalı gelmeye başladı. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk levanın düşmesini. Her şey pahalılaşmış” dedi. Filibe’den gelen Sevcan Mehmet de, “Bu kadar düşüş beklemiyorduk ama bir yandan düşmesi daha iyi oldu Türkiye için. Bizim için ise pek bir farkı yok, fiyatlar aynı. Leva yükselince buradaki fiyatlar da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Önceki hafta 100- 200 Euro ile gelirdik, ona göre alışveriş yapardık, bu sefer yine aynı parayla geldik ama fiyatlar daha yüksek” dedi.

‘TEZGÂH PARASI ÇIKMADI’

Esnaftan Ramazan Korucu da, “İşler çakıldı. Tezgâh parasını çıkaramıyoruz. Dövizin düşmesiyle işlerimiz sekteye uğradı” diye konuştu. Pazar esnafı Vehbi Eroğlu ise, “Ciro yüzde 50 düştü. 100 kişi geliyorsa 1-2 tanesi yerli, gerisi Bulgar’dı. Sabah saat 6’da tezgâh açar açmaz siftah yapıyorduk, akşam oldu 2 bin - 2 bin 500 lira para almadık” diye konuştu.

YÜZDE 90’I BULGAR'DI

Haberin Devamı

Pazar esnafından Kadir Çevik, “Geçen haftaya göre ciroda yüzde 40 azalma var. Bugün yerel müşterilerimiz biraz daha baskın, Bulgar müşterilerimizin azlığından dolayı yerel müşterilerimiz daha çoğunlukta. Geçen haftaki müşterilerimizin yüzde 85-90’ı Bulgar’dı. Aldıkları ürünleri genelde toptan alıyorlardı. Bu da bize büyük bir kazanç sağlıyordu. Ama kurun inmesiyle kazancımızda da biraz azalma oldu” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgaristan#Pazar#Edirne

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası