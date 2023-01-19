Bugün gözler Merkez Bankası'nda

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Küresel piyasalar veri yoğunluğunu atlatmışken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Faizi tek haneye indiren Merkez Bankası'ndan uzmanlar bir değişiklik beklemiyor. Enflasyon tarafında gerçekleşmeye başlayan gerileme eğiliminin ivmesiyle birlikte faizin yüzde 9 seviyesinde kalması bekleniyor.

faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul son 5 işlem gününde yükseliş gösterdi ve tarihi yüksek seviyelerine yeniden yaklaştı.

Döviz kurlarında ise ılımlı hareketlenmeler gözlemleniyor. Dolar 18,80, euro ise 20,31 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ons tarafında 1900 doların üzerinde gram tarafında da tarihi yüksek seviyelere yakın olarak 1153 liradan işlem görüyor.

Kripto para birimleri ise ABD ve AB'den gelen pozitif veriler eşliğinde hafif yükseliş hareketi yapsa da lider kripto para birimi Bitcoin 21 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor.