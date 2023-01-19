Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bugün gözler Merkez Bankası'nda

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa
Bugün gözler Merkez Bankasında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:03

Merkez Bankası bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Faiz tek hanede ve geçtiğimiz toplantı özetlerinde bu durumun bir süre daha devam edeceğine dair sinyaller verilmişti.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar veri yoğunluğunu atlatmışken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Faizi tek haneye indiren Merkez Bankası'ndan uzmanlar bir değişiklik beklemiyor. Enflasyon tarafında gerçekleşmeye başlayan gerileme eğiliminin ivmesiyle birlikte faizin yüzde 9 seviyesinde kalması bekleniyor.

faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul son 5 işlem gününde yükseliş gösterdi ve tarihi yüksek seviyelerine yeniden yaklaştı.

Döviz kurlarında ise ılımlı hareketlenmeler gözlemleniyor. Dolar 18,80, euro ise 20,31 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ons tarafında 1900 doların üzerinde gram tarafında da tarihi yüksek seviyelere yakın olarak 1153 liradan işlem görüyor.

Kripto para birimleri ise ABD ve AB'den gelen pozitif veriler eşliğinde hafif yükseliş hareketi yapsa da lider kripto para birimi Bitcoin 21 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF
Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro
ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma