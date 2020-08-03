Bugün EFT yapılır mı? 2020 EFT saatleri

EFT işleminin bugün yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. EFT saatleri her banka tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar bu saatlere bakarak işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kurban Bayramı günleri resmi tatildir. Bu sebeple EFT işlemi bugün yapılamıyor. 4 Ağustos itibari ile EFT işlemleri yapılabilecek.

BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Kurban Bayramı günleri resmi tatildir. Bu sebeple EFT işlemi bugün yapılamıyor. 4 Ağustos itibari ile EFT işlemleri yapılabilecek.

EFT SAATLERİ

Farklı bankalara ait hesaplar arasında yapılan para transferi yani EFT, havale işlemi gibi internet veya cep şube üzerinden günün her saati yapılamaz. Her bankanın kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri olmakla birlikte, bu işlemler genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:30 arasında olmaktadır. İşte bazı bankaların EFT saatleri...

Akbank EFT saati: Hesabınızdan başka bir banka hesabına para göndermek için EFT işlemini Şubelerimizden 16:30'a kadar, Akbank İntenet kanalından saat 17.15'e kadar gerçekleştirmeniz mümkün.

Garanti Bankası EFT saati: 08:00-17:15

Türkiye İş Bakası EFT saati: Bireysel müşterilerce 08.30-17.00

ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30-17.00, çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30-16.30

Yarım günlerde 08.30-11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Vakıfbank EFT saati: EFT işlemlerinizi 17:15’e kadar gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri için Şubeye gitmenize gerek yok. İsterseniz Düzenli EFT Talimatı verebilirsiniz.