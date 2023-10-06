Bu kampanyalar rekor getirir

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Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve TCMB’nin faiz kararları neticesinde sıfır otomobil hızlı bir şekilde alınıp satılan yatırım aracı olmaktan çıkmıştı. ‘Al-satçı’ olarak bilinen kişilerin otomotiv piyasasından çekilmesiyle birlikte bayiler bir yılı aşkın süreden sonra ‘gerçek’ müşterilerle baş başa kaldı. Hal böyle olunca markaların elindeki araç stokları artmaya başladı. Yıl sonuna kadar satışlarda vites küçültmek istemeyen markalar ekim ayı itibarıyla kampanyalarını hızlandırdı. Bazı modellerde nakit alımlarda 125 bin TL’yi bulan indirimler yapılırken, bazı modellerde ise takas dahil destekler 200 bin TL’yi aştı. Kampanyalar arasında BDDK’nın kredi kullanım koşulları çerçevesinde yüzde 0 ila yüzde 2 arasında değişen kredi seçenekleri de bulunuyor.

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EN UCUZ OTOMOBİL 725 BİN TL

Her ay satış rekorları kıran otomotiv pazarında aslında son çeyrekte önemli oranda yavaşlama bekleniyordu. Çünkü artan kur, enflasyon ve tüm modellerin artık yüzde 80’lik ÖTV dilimine girmesiyle en ucuz otomobilin fiyatı 725 bin TL’ye (Hyundai i10) ulaşmıştı. Üstelik aylık faizlerin yüzde 4’lere çıkması ve BDDK’nın kullanım limitlerini güncellememesi nedeniyle kredili araç satışları da neredeyse durdu. Buna rağmen yıllardır alımlarını erteleyen vatandaşların etkisiyle satışlar devam etti. Yapılan kampanyaların da desteğiyle aylık satışların 80-90 bin adet bandında devam etmesi ve toplam satışların 1 milyon adedi geçerek tarihi rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında son rekor 983 bin 723 adetle 2016 yılında kırılmıştı.

BAKAN BOLAT: %20’YE VARAN İNDİRİMLER VAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bolat, yaptığı açıklamada, “Oto piyasasında hem 2. el hem 0 km satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Hem 2. el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk” dedi.

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HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPIYOR

* HYUNDAI markası iddialı SUV modeli Tucson’da ekim ayında sınırlı sayıda otomobil için indirim sağladı. Bu kapsamda, ekim ayında 1 milyon 500 bin TL’lere ulaşan modelin (1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort) fiyatı neredeyse haziran ayı fiyatlarına geri döndü. Marka sınırlı sayıda Tucson’u 1 milyon 370 bin TL’den satmaya başladı.

* KIA ekim ayında Sportage, XCeed, Ceed, Ceed SW, Picanto, Stonic ve Cerato modellerinde kampanya yaptı. 12 ay vade avantajı sağlayan Kia ayrıca amiral gemisi modeli Sportage’da 100 bin TL takas indirimi sunduğunu da açıkladı. Marka, Stonic’de 100 bin TL’ye varan indirim sunarken Picanto’da 10 bin TL, Cerato’da 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, Yılın Otomobili seçilen EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirim yapıyor.

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* MG ekim ayı boyunca HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.49 faizli kredi imkânı ve 100 bin TL takas desteğini aynı anda sunuyor. Tavsiye edilen takas destekli MG HS fiyatları, Comfort donanımıyla 1 milyon 269 bin TL, Luxury donanımıyla 1 milyon 399 bin TL’lik fiyat etiketine sahip.

* NISSAN ekim ayında Qashqai, X-Trail ve Juke modellerinde 50 bin TL ila 125 bin TL arasında değişen fiyat desteği verdiğini duyurdu. Örneğin, Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonunda ekim ayına özel 125 bin TL fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkânını bir arada sunuluyor. X-Trail’de de 125 bin TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50 bin TL fiyat desteği ile 450 bin TL 15 ay yüzde 1.99 faiz taksitli ticari kredi imkânı birlikte veriliyor.

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OPEL Grandland modelinin Ultimate donanımlı versiyonunda 100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan fiyat avantajları sağlıyor. Böylece modelde fiyat indirimi 200 bin TL’yi aşıyor. Benzinli ve otomatik şanzımanlı Opel Astra modellerinde ise, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL’ye kadar fiyat avantajları sunuluyor.

* RENAULT ekim ayında SUV ailesinde 100 bin TL’ye varan takas desteği veya 12 ay yüzde 1.69 oranında faiz fırsatı sunduğunu duyurdu.

* SUZUKI markası GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.49 faiz kredi kampanyası veya 60 bin TL’lik takas desteği sunuyor. Bundan ayrı olarak nakit alımlarda 40 bin TL indirim sağlanıyor.