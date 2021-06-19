Bu haftanın kazandıranları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,78 kayıpla 1.391,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,19 düşüşle 1.314,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,12 azalışla 2.457,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,74 düşüşle 1.138,02 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,32 kayıpla 1.800,00 puana geriledi.



MAVİ GİYİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,78 ile Mavi Giyim oldu. Onu yüzde 6,05 ile MLP Sağlık, yüzde 5,66 ile Şok Marketler Ticaret izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 37,34 ile Bera Holding, yüzde 12,60 ile Ege Gübre, yüzde 12,50 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 797 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 424 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 602 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 265 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 760 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 280 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.



ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3 bin 296 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 4,05 değer kazanarak 8,7400 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,06 artışla 10,3800 lira oldu.

Geçen hafta 11,8600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 artışla 12,1000 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55 kazançla 9,4877 liradan kapandı.



YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları oldu.

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