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Ekonomi
Beril SÖNMEZ - DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

British Airways çalışanlarına ücretli izin verdi

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British Airways çalışanlarına ücretli izin verdi
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İngiltere devlet havayolu British Airways, havayolu sendikasıyla anlaşma yaparak 36 bin çalışanına ücretli izin verdi. İzinli personel bu süre zarfında, maaşlarının yüzde 80'ini almaya devam edecek.

İngiltere'nin en büyük havayollarından British Airways (BA), koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarının büyük bölümünü durdurmuştu. Uçuşların durdurulmasından sonra havayolu, 45 bin çalışanından 36 bin kadarını ücretli izne ayırdı. Birleşik sendikayla yapılan anlaşma sonrasında 36 bin çalışan ücretli izinli sayılacak ve maaşlarının yüzde 80'inini almaya devam edecek. Ücretli izne çıkan 36 bin personelin maaşı, İngiliz hükümetinin koronavirüsü durdurma planından karşılanacak.

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