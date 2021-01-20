Brisa, dijital dönüşüm yolculuğuna güçlenerek devam ediyor.

Brisa, Müşteri, Süreçler, Organizasyon, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetişim alanında birçok dijital projeyi hayata geçiriyor. Brisa’nın dijital projeleri arasında mobilite çözümleri, ‘chatbot’, bulut bazlı e-ticaret sistemleri, yapay zekâ, yazılım tabanlı ağlar, robotik teknolojiler ve akıllı teknolojilerle üretim, gerçek zamanlı ve veriye dayalı otonom iş süreçleri bulunuyor. Bu odak alanlarına yönelik çalışmalarını ölçümleyerek de gelişim alanlarını belirleyen Brisa’nın, dijital olgunluk skoru Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.