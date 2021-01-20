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Ekonomi
Haber Giriş: 20.01.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Brisa, dijital dönüşüm yolculuğuna güçlenerek devam ediyor.

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Brisa, dijital dönüşüm yolculuğuna güçlenerek devam ediyor.
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Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, dijital dönüşümü bir kültür dönüşümü olarak ele alıyor.

Brisa, Müşteri, Süreçler, Organizasyon, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetişim alanında birçok dijital projeyi hayata geçiriyor. Brisa’nın dijital projeleri arasında mobilite çözümleri, ‘chatbot’, bulut bazlı e-ticaret sistemleri, yapay zekâ, yazılım tabanlı ağlar, robotik teknolojiler ve akıllı teknolojilerle üretim, gerçek zamanlı ve veriye dayalı otonom iş süreçleri bulunuyor. Bu odak alanlarına yönelik çalışmalarını ölçümleyerek de gelişim alanlarını belirleyen Brisa’nın, dijital olgunluk skoru Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.

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