Brent petrolün varili 64,87 dolar

Dün 65,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 64,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin üstünde yaşanan artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varil artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yaklaşık 2 milyon 800 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Japonya ve dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan gibi ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın küresel ekonomik toparlanmaya ve petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Uzmanlar, son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 milyon 930 bin 774’e ulaştığı Hindistan'da hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Japonya’da ise Başbakan Suga Yoşihide, Tokyo, Osaka ve Hyogo bölgelerinde artan vakalara karşı olağanüstü hal ilan etmeyi planladıklarını bildirdi. Piyasalar ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, 28 Nisan'da bir araya gelecekleri ve mayıs ayı itibarıyla uygulayacakları kesinti miktarını tartışacakları toplantıya odaklanmış durumda.

Grup, 1 Nisan'da yaptığı toplantıda mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,32 ile 65,57 dolar aralığının direnç, 64,74 ile 64,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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