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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 42,86 dolar

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Brent petrolün varili 42,86 dolar
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Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 42,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 42,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı. Fiyatların yükselişinde OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerini temmuza kadar uzatma kararı alması etkili oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 30 Mayıs - 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 206'ya geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 477 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 43,71 ile 44,81 dolar aralığının direnç, 42,61 ile 41,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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