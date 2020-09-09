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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili 39,67 dolar

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Brent petrolün varili 39,67 dolar
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,31 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 39,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,65 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşte, yeni tip koronavirüs salgınının dünya çapında etkisini artırması endişeleri etkili oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Asya ve ABD’ye satışlarında indirime gitme kararı da yatırımcıların endişelerini artırdı.

Dolar endeksinin geçen haftaki düşüş trendinin ardından yeniden yükselmeye başlaması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Brent petrolde teknik olarak 39,68 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,57 ile 39,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

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