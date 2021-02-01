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Ekonomi
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Portakal Satış İhalesi

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Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Portakal Satış İhalesi
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Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal (tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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