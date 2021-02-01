Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Portakal Satış İhalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.



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