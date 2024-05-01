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BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#Zam
BOTAŞtan doğal gaza zam açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:04

BOTAŞ, Mayıs ayında doğal gaz fiyat tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

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Milyonlarca doğal gaz abonesini ilgilendiren açıklamayı BOTAŞ yaptı. Mayıs ayında doğal gaz tarifelerine zam olmayacak.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır"

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#BOTAŞ#Doğal Gaz#Zam

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