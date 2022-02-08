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BOTAŞ’a bir ayda 4.1 milyar dolarlık satış

#Merkez Bankası#BOTAŞ#Döviz
BOTAŞ’a bir ayda 4.1 milyar dolarlık satış

Merkez Bankası ocak ayında BOTAŞ’a 4 milyar 146 milyon dolarlık satış yaptı. 2014 yılında başlatılan BOTAŞ’a ucuz dolar satışında böylece yeni bir rekor kırıldı.

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Geçen yıl kasım ayında 2 milyar 226 milyon dolar, aralıkta 3 milyar 358 milyon dolar satış yapılmıştı. Rezervleri erittiği gerekçesiyle eleştirilen bu satış, döviz yükümlülüğü olan BOTAŞ’ın piyasada dengeyi bozmaması için yapılıyor.

8 AY SATIŞ OLMADI

BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek, döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında Merkez Bankası ucuz dolar satışı uygulaması başlattı. 2014 yılının aralık ayında BOTAŞ’a 1 milyar 321 milyon dolar satış yapılarak, süreç başlamıştı. Merkez Bankası BOTAŞ’a yapılan satışı “Enerji İthalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Döviz Satışları” başlığı altında açıklıyor. 2014 yılında başlayan uygulama sonrasında 2015 yılında 10 milyar 505 milyon dolar, 2016 yılında 5 milyar 84 milyon dolar, 2017 yılında 7 milyar 851 milyon dolar, 2018 yılında da da BOTAŞ’a 7 milyar 699 milyon dolar satıldı. 2019 yılında satış miktarı gerileyerek, 6 milyar 456 milyon dolar oldu. 2020 yılındaki toplam satış da 5 milyar 985 milyon dolar oldu. 2021 yılının ilk ayından itibaren beş ay boyunca hiç satış yapılmadı. Haziran ayında 269 milyon dolarlık bir satış yapıldıktan sonra üç ay daha satış gerçekleşmedi. BOTAŞ’a satış ekim ayında tekrar başladı. Ekim ayında 258 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

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SON 3 AYDA 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Kasım ayından itibaren dolar satışı her ay rekor kırmaya başladı. Kasım ayında 2 milyar 226 milyon dolar, aralık ayında 3 milyar 358 milyon dolar ve bu yılın oacak ayında da 4 milyar 146 milyon dolarlık satış yapıldı. Böylece son üç ayda BOTAŞ’a yapılan satış 9 milyar 730 milyon doları buldu. 

SATIŞIN REZERVLERE ETKİSİ

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, rezervlerin azalmasına yönelik değerlendirmelerin yanlış olduğunu belirterek, enerji fiyatlarının yükselmesiyle BOTAŞ ödemelerinin rezervlerden karşılandığını, rezervlerdeki azalışta bunun etkisi olduğunu söylemişti.

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#Merkez Bankası#BOTAŞ#Döviz

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