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BOTAŞ ile Rumen petrol şirketi arasında doğal gaz anlaşması

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#BOTAŞ#Romanya#Doğal Gaz
BOTAŞ ile Rumen petrol şirketi arasında doğal gaz anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 09:16

BOTAŞ ile Rumen petrol şirketi OMV Petrom arasında yapılan anlaşmaya göre; Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edilecek.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği belirtildi.

Gelecek 3 yılda BOTAŞ'ın Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğalgaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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'BİRÇOK ÜLKE VE ŞİRKETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Açıklamada, tarafların doğalgaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, "Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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#BOTAŞ#Romanya#Doğal Gaz

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