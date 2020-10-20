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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

Bostic: Yaygın iş kayıpları ekonomi için risk

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Bostic: Yaygın iş kayıpları ekonomi için risk
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ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, "yaygın ve kalıcı" iş kayıplarının, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizin içindeki ülke ekonomisine önemli ölçüde risk oluşturduğunu vurguladı ve önceki piyasa koşullarına 2021 sonundan önce dönülemeyeceğine dikkat çekti.

Bu uyarılarına karşın, mevcut mali politikalar konusundaki iyimserliğini de yineleyen Bostic, Fed’in finansal krizle mücadele için başlattığı faiz indirimi sürecini sonlandırıp, faizleri artırıp, mevcut ekonomiye destek planlarını kaldırmasının "biraz zaman" alacağını vurguladı.

Bostic, ekonomideki eşitsiz toparlanmaya bir kez daha dikkat çekerek, pandeminin farklı sektörleri, farklı biçimlerde etkilediğinin altını çizdi.

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